Ma il trasloco è impossibile prima del 2025

Bisognerà attendere almeno altri due anni per poter assistere all’agognato trasloco dei vigili del fuoco imolesi dagli angusti spazi di via Manfredi, in centro storico, a via Bel Poggio, vicino all’ospedale nuovo. A fine 2021, tramontato tra le polemiche il progetto di spostare i pompieri tra le vie Lasie e Correcchio, in zona industriale, si era arrivati a una nuova intesa relativa a un terreno di 7.500 metri quadrati di proprietà della Diocesi. Lo ha acquistato la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che lo ha messo a disposizione del Demanio. La costruzione del nuovo edificio, il cui costo era stimato in 6-7 milioni prima dei rincari, avverrà infatti non più attraverso fondi locali come ipotizzato in passato (si parlava di un investimento di Con.Ami dal quale rientrare tramite il pagamento dell’affitto da parte del ministero dell’Interno), bensì statali. Della partita fa parte anche il Comune, che si occuperà di migliorare la viabilità dell’area (allargamento della strada e installazione di un semaforo) mettendo sul tavolo 300mila euro.

Dalla presentazione di quell’accordo, però, i cui i tempi di realizzazione erano stati indicati in due o tre anni, poco o nulla sembra essersi mosso. Si attende la firma per il passaggio del terreno dal Demanio al Dipartimento dei Vigili del fuoco, in modo da mettere nero su bianco i progetti e preparare le gare d’appalto.

Per quanto riguarda il futuro dell’attuale sede dei pompieri di via Manfredi, nei mesi scorsi il sindaco Marco Panieri aveva aperto la strada tanto alla costruzione di nuovi parcheggi a servizio del centro storico quanto alla riqualificazione dell’immobile.

Venendo invece alle sorti di quel terreno in zona industriale sul quale sarebbe dovuta sorgere in origine la nuova caserma, la volontà del Comune è quella di realizzare lì un nuovo ‘Polo logistico per depositi archivistici’ a disposizione di Municipio e Ausl. Resta però l’amarezza per un’operazione nata male ormai 15 anni fa e costata inutilmente 500mila euro alle casse pubbliche tra spese legali, contenziosi e perizie senza alcun risultato.