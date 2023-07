Ma la Lega boccia l’evento estivo

Disco rosso della Lega alla Superbike versione estiva. "Esperimento bocciato", taglia corto il consigliere comunale Simone Carapia a proposito del ritorno del Mondiale in questa inedita finestra di metà luglio. Ma oltre che dall’evento motoristico, l’esponente di opposizione avrebbe voluto di più sul fronte delle presenze anche dal concerto dei Placebo, andato scena sabato sera nel paddock 2. "Ha radunato meno persone di una delle serate clou di ‘Imola in musica’", è il pensiero di Carapia, che per questo incalza la Giunta: "Chiediamo all’amministrazione comunale Panieri di iniziare a diffondere qualche dato relativo agli afflussi per dare, senza il classico ritocchino al rialzo tipico della gestione autodromo, le proporzioni delle ricadute sulla città dell’evento. A metà luglio, con 35 gradi, la gente preferisce il mare agli spalti roventi del circuito". I dati sulle presenze arriveranno solo oggi. Ma il bilancio del leghista è, come detto, già ampiamente negativo. "Un altro flop che sottolinea l’improvvisazione e la poca capacità manageriale di chi guida l’autodromo e amministra questa città – affonda il consigliere comunale di opposizione –. Selfie, proclami ma poca sostanza in un 2023 dalle proiezioni nerissime per l’autodromo".

e. a.