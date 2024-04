Ma Monza resta la priorità

La conferma che tenere la F1 a Monza resta la priorità di Aci; ma almeno stavolta l’onore delle armi a Imola che "ha fatto tantissimo". E che dunque "merita il secondo Gran premio". Piccoli(ssimi) segnali di apertura da parte di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile club d’Italia. La questione, che resta comunque principalmente in capo al Governo (mandato e fondi per portare avanti la trattativa arrivano da Roma), è il rinnovo dei due contratti in scadenza nel 2025. "Monza è la nostra storia – rivendica Sticchi Damiani –. Con i lavori in corso, e con quelli che pensiamo di realizzare nei prossimi tre anni, faremo in modo che l’autodromo non sia un monumento a se stesso, ma un circuito al passo coi tempi. Anzi, possibilmente più avanti dei tempi. E anche Imola ha fatto tantissimo. Per questo, finché potremo avere due Gran premi in Italia, Imola si merita il secondo Gran premio".