Ma nelle giornate della F1 impossibile pronunciare il fatidico sì

Niente matrimoni civili a Imola sabato 20 e domenica 21 maggio, in occasione del Gran premio di Formula 1. Così ha stabilito il Comune, che ha dunque allargato la forbice delle giornate nelle quali non sarà possibile convolare a nozze nelle sedi municipali (Sala Rossa, Sala Miceti, Palazzo Tozzoni e Rocca sforzesca) rispetto a quella prevista dalle festività tradizionali: Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, San Cassiano e Ferragosto, 1° novembre Ognissanti; 8, 25, 26 e 31 dicembre. Il ritorno del Circus in città potrebbe però avere riflessi sulle cerimonie religiose in programma per quella data. Matrimoni in primis. Detto che toccherà evidentemente alle parrocchie decidere come comportarsi, è però probabile che diverse coppie di futuri sposini abbiano già scelto di anticipare o posticipare di una o più settimane l’appuntamento con il fatidico ‘sì’, in modo da evitare fastidiose concomitanze (si pensi al traffico, ai ristoranti affollati o alle strade chiuse nella zona più a ridosso dell’Autodromo) con la gara. Si tratta di un problema tutto sommato nuovo, visto che tradizionalmente la finestra per il Gran premio di Imola era quella di fine aprile, quando le cerimonie religiose sono numericamente molto inferiori. Per ritrovare una gara tanto spostata in avanti in calendario, mettendo da parte ovviamente l’inaspettato ritorno a porte chiuse nell’autunno del 2020, bisogna tornare indietro nel tempo di oltre 30 anni. Nel 1992 il Gran premio di San Marino si corse infatti domenica 17 maggio. Vinse Nigel Mansell su Williams seguito dal compagno di squadra Riccardo Patrese e da Ayrton Senna su McLaren. Ma l’organizzazione della gara di F1 di quest’anno è destinata a ripercuotersi anche sulle celebrazioni in onore della Madonna del Piratello. La penultima domenica del mese di maggio è quella in cui, nel 2022, l’Immagine della Vergine tornò in città per il periodo delle Rogazioni. Possibile dunque che, per evitare sovrapposizioni che rischiano di sfociare in problemi alla viabilità, quest’anno si decida di anticipare il tutto, sempre considerando che sette giorni dopo l’arrivo della Madonna in Cattedrale c’è il suo ritorno al Piratello. Uffici della Polizia locale, Comune e Diocesi sono al lavoro per trovare una soluzione che, nel difficile compito di tenere insieme sacro e profano rispettando le diverse sensibilità e le convinzioni di ciascuno, consenta il regolare svolgimento di entrambi gli appuntamenti.

e. a.