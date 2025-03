Macario festeggia la carica dei 101 anni

Macario Murino ha spento 101 candeline. Presso la Casa Residenza per Anziani di Medicina è stato festeggiato il compleanno di Macario alla presenza dei familiari, amici, operatori e ospiti della struttura. Alla festa hanno preso parte il sindaco Matteo Montanari e la vicesindaca Dilva Fava. Per l’occasione, il sindaco ha consegnato a Macario la pergamena celebrativa a nome dell’intera comunità, accompagnata da un mazzo di fiori. Inoltre Flavio, il cantautore ospite della struttura, gli ha dedicato una bellissima poesia. Macario Murino è nato il 5 marzo 1924 a Oliveto Citra, nel salernitano, e si è trasferito a Medicina nel 1949, insieme alla moglie e alla primogenita Maria.

Nel corso degli anni, la sua famiglia si è arricchita con la nascita delle figlie Luisa, Anna e Rita. Per decenni, Macario ha lavorato instancabilmente nelle campagne del territorio medicinese, per offrire alla sua famiglia un futuro migliore. Fino all’età di 95 anni ha continuato a dedicarsi con passione alla cura del suo orto, un’attività che ha sempre considerato un legame speciale con la natura. Nei giorni scorsi, Macario ha avuto l’onore di incontrare il cardinale Matteo Zuppi (nella foto), in visita alla struttura. Un incontro speciale che ha reso ancora più memorabili questi festeggiamenti.

z. p.