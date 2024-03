Macario festeggia un secolo di vita

Un secolo di vita per Macario Murino (nella foto). Martedì scorso presso la casa residenza per anziani di Medicina è stato festeggiato il compleanno di Murino, che ha spento le sue 100 candeline insieme a famigliari e amici. Originario di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, si è trasferito a Medicina nel 1949 insieme alla moglie e alla prima figlia Maria. Negli anni la famiglia si è allargata e sono nate anche le figlie Luisa, Anna e Rita.

I familiari e amici presenti, tutti gli ospiti, gli operatori, il sindaco di Medicina Matteo Montanari e il vicesindaco Dilva Fava hanno festeggiato insieme a Macario questo importante traguardo. Macario ha lavorato con tanto sacrificio nelle vaste campagne del territorio medicinese, per dare un futuro alla sua famiglia. Oggi le figlie ne parlano orgogliose: "È stato un grande lavoratore e un esempio. Un papà protettivo e molto amorevole che si è sempre preso cura di noi".

z. p.