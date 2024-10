"Macchine nuove della polizia locale, acquisto necessario"

Il Circondario difende la scelta, contestata da Fratelli d’Italia, di dotare il corpo unico di polizia locale di due nuove auto. Il consigliere comunale Simone Carapia, capogruppo dei meloniani nell’ente di via Boccaccio, avrebbe infatti preferito utilizzare quei fondi (quasi 100mila euro) per rinforzare un organico che però, secondo i vertici del Circondario, è già stato potenziato molto (nei limiti delle capacità assunzionali degli enti locali) negli ultimi due anni. "L’acquisto delle due auto citate da Carapia viene fatto con fondi vincolati che possono essere utilizzati solo per spese di investimento – ricorda Sergio Maccagnani (foto), direttore generale del Circondario –. Non è consentito, a nessun livello, utilizzare queste spese per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, che corrisponderebbe ad una spesa duratura/strutturale". Sempre per quanto riguarda le vetture, come ricostruito da Maccagnani, da due anni è in atto un processo di sostituzione delle auto della polizia locale, che prevede la dismissioni di mezzi datati, per "garantire la massima sicurezza degli agenti nella loro preziosa attività quotidiana e per rispettare l’obiettivo di avere automezzi non inquinanti".

Inoltre, parlando ancora di investimenti recenti, Maccagnani segnala per il 2023 l’acquisto di "nuovi etilometri, di monitor per la centrale operativa e di un impianto semaforizzato per Mordano". Quanto al capitolo personale, "a ottobre 2022 il corpo della polizia locale era formato da 68 persone di cui 49 agenti – calcola il direttore generale –. Oggi da 76 agenti con 53 agenti. Consapevoli dei vincoli alle capacità assunzionali degli enti locali, i numeri parlano di un rafforzamento del numero di personale e non di indebolimento".

Infine, la questione della nuova pagina Facebook della polizia locale. "È un obiettivo da realizzare per comunicare direttamente e più tempestivamente con i cittadini – conclude Maccagnani –. La sua attivazione è prevista per il 2025".