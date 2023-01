Macellazione suini fino al 28 febbraio

La macellazione dei suini a domicilio per uso privato delle carni è possibile fino al prossimo 28 febbraio. Le carni ottenute, la cui vendita è vietata, dovranno essere consumate nel nucleo familiare. La macellazione non è autorizzata nei festivi, anche infrasettimanali. Il privato, o l’allevatore, dovrà comunicare, con almeno 3 giorni di anticipo, data, ora e luogo in cui avverrà il processo tramite modulo con ricevuta di pagamento ([email protected]). Possibile anche portare la documentazione al front office di Ausl Imola.