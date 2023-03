Maestra di vita Fosca festeggia cento anni

Castel Guelfo in festa per i cento anni della maestra Fosca Zanelli. Nata il 27 febbraio 1923, completò gli studi elementari in paese per trasferirsi poi a Bologna dove conseguì il diploma magistrale all’istituto Aldini. Il suo sogno? Dedicare la vita alla didattica. Superato brillantemente un concorso, ottenne la prima cattedra a Centola in provincia di Salerno. Diverse le assegnazioni nel Cilento dove avvenne l’incontro col collega, e futuro marito, Antonio Palladino di Laurito. Entrambi tornarono poi tra le aule di Castel Guelfo contribuendo all’educazione di molte generazioni prima della meritata pensione. Il traguardo delle cento primavere è stato festeggiato (nella foto) insieme al sindaco Claudio Franceschi ed alla sua vice Anna Venturini.

Mattia Grandi