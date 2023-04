Magici rintocchi Campane a festa Quattrocento specialisti in azione da tutta Italia

Secondo e ultimo atto, oggi, per il 61° raduno nazionale campanari che nel fine settimana anima il centro storico. Organizzato dall’Unione campanari bolognesi e dal Gruppo campanari padre Stanislao Mattei, l’evento è iniziato ieri pomeriggio con il suono delle campane della cattedrale di San Cassiano e proseguirà, come detto, per tutta la giornata odierna. Il raduno si avvale del patrocinio della Federazione nazionale suonatori di campane, della Regione, del Comune e della Diocesi. E si svolge d’intesa con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.

Ogni anno, in Italia, una località di tradizione campanaria si propone per organizzare in collaborazione con la Federazione nazionale suonatori di campane il raduno. "Abbiamo scelto Imola perché è a misura d’uomo, e per i campanari di tutta Italia è un’opportunità per visitare un luogo nuovo, bello e pieno di cultura e di tradizione campanara", spiega Alba Balboni, segretario dell’Unione campanari bolognesi. "Il raduno è un’opportunità per riunire campanari da ogni località d’Italia, per confrontarsi in assemblea – aggiunge Marco Trevisani, presidente della Unione campanari bolognesi –, per sentirsi uniti durante la celebrazione religiosa della domenica, per trascorrere momenti conviviali tutti insieme. Per condividere una passione comune e allo scopo di promuovere e tramandare la tradizione del suono manuale delle campane". Quattrocento i campanari arrivati da tutta Italia.

"Siamo veramente soddisfatti di aver contribuito a portare questa importante manifestazione nazionale a Imola, città che l’Unione campanari definisce una delle più belle dell’Emilia-Romagna anche grazie alla sua basilica cattedrale di San Cassiano – commentano Giacomo Gambi, assessore alla Cultura, e Pierangelo Raffini, assessore al Centro storico –. Un evento nuovo che riteniamo sarà molto apprezzato, tra visite guidate e mostre".