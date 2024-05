Magnalonga, ci siamo: ecco il percorso

Che primavera sarebbe senza la Magnalonga di Mordano. Così la camminata mangereccia organizzata dalla Pro Loco del paese e patrocinata dall’amministrazione, giunta alla sua quarta edizione, dà appuntamento a tutti questa mattina. Con tante, anzi tantissime, novità. La prima? Un nuovo tragitto in mezzo alla natura tra vitigni e ciclopedonali. Già, perché dopo il successo del collaudato sentiero sull’asse est-ovest dell’abitato, questa volta ci si muoverà da nord a sud per un percorso ad anello tra Bubano e la Chiavica di ben 7,7 chilometri. Di mezzo ecco la sosta nelle cinque osterie dislocate lungo la tratta. Partenze scaglionate, dalle 10.30 alle 12.30, da Piazza Dante Cassani a Bubano e prima tappa alla cava numero 5 dell’azienda Wienerberger. Per la prima volta la nota realtà produttiva del territorio spalancherà le porte dell’enorme bacino che ha protetto la frazione mordanese durante l’alluvione della scorsa primavera al pubblico. Un luogo davvero suggestivo per l’Osteria Ravenna (i nomi dei punti ristoro sono un omaggio alle province romagnole colpite dalla catastrofe naturale, ndr) dove si potranno consumare formaggi, salsiccia passita, gnocco fritto, miele, sformatini di spinaci e bere del buon vino. Ma anche ascoltare le parole di Lorenzo Metullio sulla geologia della cava e le sette note della fisarmonica di Erik Scalini. Osteria Rimini, gestita dal centro giovani Flood, all’incrocio tra le vie Umido e San Francesco. Spazio al cocktail romagnolo, agli analcolici ed alle streghette oltre alla performance di percussioni di Gemi Raba Fadi. Qualche chilometro a piedi poi, all’altezza della Cà Nera, si incontrerà l’Osteria Cesena per divorare gli ottimi strozzapreti con scalogno e prosciutto e i garganelli con sugo di piselli annaffiati da un ricercato nettare d’uva. Il tutto con la colonna sonora di Dario Lusa Sax. Pancia quasi piena in via Colombarone ma sosta d’obbligo a Cà de Borg, pardon l’Osteria Forlì. Salsiccia e coppa, frittata alle erbe e piadina, pomodorini al forno e Sangiovese con il fascino delle evoluzioni danzanti degli allievi della scuola Aritmodi. Traguardo al Torrione Sforzesco di Bubano con zuppa inglese, ravioli e dj set di Enrico Mattulli.

Mattia Grandi