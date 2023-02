Mercoledì 15 febbraio, alle 18 al Circolo Arci Estro (via Aldrovandi 12), a un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina scatenato dall’invasione russa, incontro con Nico Piro, giornalista e inviato di guerra per il Tg3, autore del libro ‘Maledetti Pacifisti’. L’evento è organizzato dal comitato Pace e Diritti del circondario imolese, con il patrocinio del Comune. Piro sarà intervistato da Lara Alpi, direttrice del settimanale Sabato Sera. Specializzato in aree di crisi e di conflitto, Piro è uno dei massimi esperti di Afghanistan in Italia e nel mondo. Per il suo lavoro ha ricevuto il Premio Ilaria Alpi, il Premiolino, il Premio Luchetta, il Premio Alberto Jacoviello, il Premio Paolo Frajese e il Premio Giancarlo Siani. I suoi documentari sono stati premiati in Europa e nel mondo. Di recente ha prodotto il mediometraggio Un Ospedale in Guerra – Emergency in Afghanistan. Nel 2022 ha pubblicato anche Kabul, crocevia del mondo ed è tra gli autori di La miglior cosa che possiamo fare (People, 2022).

"Non sono un medico, non sono un politico, sono un giornalista – sottolinea Piro –. Il mio pezzettino, la mia gocciolina, è provare a raccontare la guerra per quello che è: merda, sangue, morte e dolore". Ingresso libero. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il libro ‘Maledetti pacifisti’. Per informazioni: [email protected] – telefono 324 8032073.