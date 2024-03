Malore in campo, giocatore salvato dai dirigenti con il defibrillatore

Sasso Morelli, 6 marzo 2024 – Una vita presa per i capelli grazie all’intervento determinante di Emanuele Renzi e Devis Galassi, dirigenti della squadra di calcio GB Motors Sasso Morelli Casola e di un dirigente accompagnatore del Fontanelice, avversario dei padroni di casa. Sono le tre presone che hanno salvato la vita al trentenne che ha avuto un malore nel secondo tempo della sfida e si è accasciato al suolo privo di sensi.

Emanuele e Devis non ci hanno pensato un attimo, sono corsi sul terreno di gioco mettendo a punto le pratiche di primo soccorso che avevano appreso e utilizzando il defibrillatore che avevano a disposizione. Nel frattempo il dirigente del Fontanelice ha videochiamato il 118 di Bologna. Un operatore ha assistito i tre in tutte le manovre, dando consigli sulle operazioni da fare. Il giocatore ieri era ricoverato al Maria Cecilia Hospital di Cotignola e considerato fuori pericolo.

Da alcuni anni nel campionato Amatori Csi è obbligatorio fa un corso di primo soccorso e avere a referto un dirigente addetto al defibrillatore: "Ho visto il nostro portiere cadere a terra – racconta Emanuele Renzi – io e Devis Galassi abbiamo capito subito la gravità della sua situazione, mi sono tolto subito il giubbotto e siamo corsi in campo a soccorrere il nostro giocatore. Ho subito messo in pratica quanto imparato a un corso fatto per motivi di lavoro, una settimana fa ho partecipato anche ad un aggiornamento sulla materia. Prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica, sono state fatte cinque scariche elettriche con relativi massaggi cardiaci". Tutto è andato per il verso giusto: "È andata bene – continua Renzi – , ricordo che un istruttore al corso mi disse che se fosse capitato di utilizzare il defibrillatore di sera, non avrei dormito, ed è stato veramente così. La cosa importante è aver salvato la vita di un amico. Tutti dovrebbero saper fare il primo soccorso, queste cose non capitano solo sul campo di calcio, ma anche quotidianamente per strada o in casa. Questo genere di attività va intensificata e diffusa. Ringrazio tutti quelli che mi hanno chiamato, ma quello che abbiamo fatto l’avrebbe fatto chiunque al nostro posto".

L’altro eroe di giornata è Devis Galassi, quando lo raggiungiamo telefonicamente è ancora provato: "Questa mattina (ieri, ndr ) – commenta Devis Galassi – alle 6.40 ho sentito Lele che stava andando a lavoro e anche lui come me non aveva dormito. Tutti e due avevamo ancora in corpo l’adrenalina della sera precedente. Come squadra abbiamo una chat su whatsapp, quando ci è arrivato il vocale del nostro sfortunato calciatore che scherzava, ho capito che avevamo salvato una vita e quanto fosse stato importante saper usare il defibrillatore. La cosa fondamentale è che lui stia bene".

Sono stati momenti molto concitati: "Lì per lì non mi sono reso conto di quanto tempo fosse passato. L’ambulanza è arrivata in fretta. Quando è giunto il personale medico stavo per interrompere intervento, ma loro mi hanno esortato a continuare finche non fossero stati pronti con l’attrezzatura. Voglio ringraziare il dirigente del Fontanelice che si è prodigato con noi ed è stato fondamentale". Una storia finita bene per merito di tre ragazzi capaci e tenaci, hanno recuperato una vita che stava per andarsene. Hanno avuto il sangue freddo per farsi che ciò non accadesse. Senza l’obbligatorietà del defibrillatore in panchina e i corsi voluti dal Csi, questa storia avrebbe avuto forse un altro epilogo.

Poco importa se il Sasso Morelli stava perdendo 4-0 e il risultato verrà omologato cosi anche se la partita è stata sospesa. Lunedì sera hanno vinto tutti e sul campo di Sasso è rinata una vita.