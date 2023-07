Maltempo, costi pesanti Ecco la lista del Comune

Dalla rimozione dei detriti allo smaltimento di 800 tonnellate di fango, passando per il costo del carburante dei mezzi di soccorso e quello sostenuto per ospitare nelle strutture ricettive le famiglie sfollate. È lunga la lista degli interventi di cosiddetta "somma urgenza" affidati dal Comune in relazione all’alluvione dello scorso 17 maggio.

La cifra complessiva a carico del Municipio, solo per questi interventi, è di 850mila euro. Dopo il via libera della Giunta, toccherà presto al Consiglio comunale dare disco verde al riconoscimento della spesa, che si somma ai quasi 130mila già stanziata per la prima ondata di maltempo, quella del 2 maggio. Si arriva così a sfiorare quel milione di euro indicato nelle scorse settimane dal sindaco Marco Panieri quale cifra necessaria per provvedere alla prima messa in sicurezza del territorio e alla riduzione dei rischi.

Solo Area Blu, sulla base delle richieste avanzate dall’unità organizzativa comunale della Protezione civile, nella seconda è più grave fase dell’emergenza ha speso oltre 670mila euro tra lavaggio strade e asportazione fango, fornitura e posa segnaletica per chiusura vie o segnalazione frane, pulizia e ripristino fossati intasati. E ancora, la società in house del Comune si è occupata della messa in sicurezza dei piani viabili e dei rivali smottati nonché di vari interventi di ripristino del verde, messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali e pulizie dei cimiteri del forese.

Ci sono poi un’altra decina di imprese del territorio che hanno prestato i loro servizi per fronteggiare all’emergenza. E che dunque vanno pagate. Gli hotel che hanno ospitato gli sfollati (spesa dai 40 ai 70 euro al giorno per un totale di 22mila euro), i rifornitori di carburante (10mila euro) e la ditta che si è occupata di smaltimento fanghi (quasi 70mila euro). Il tutto senza dimenticare la fornitura dei sacchi di sabbia, gli allestimenti per mettere in sicurezza cose e persone e, più in generale, tutta l’attività di supporto all’emergenza.

Si arriva appunto a sfiorare il milione di euro, che rappresenta come detto la spesa necessaria per la gestione immediata dell’emergenza. Ed è dunque solo una parte dei costi da affrontare dopo l’alluvione. Bisogna infatti aggiungere circa 4,5 milioni di euro di danni al patrimonio pubblico più un ulteriore milione e mezzo per ripristinare la percorrenza della ciclovia del Santerno. Infine, ci sono gli oltre cinque milioni a carico della Regione per il ripristino degli argini del torrente Sillaro.

Enrico Agnessi