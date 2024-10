Maltempo, è allerta rossa. Rischio di piene dei fiumi. Scuole chiuse a Imola

C’è di nuovo preoccupazione in città per il maltempo previsto in giornata. Dopo le forti piogge che hanno caratterizzato la notte tra giovedì e venerdì, portando all’innalzamento dei fiumi Sillaro e Santerno, per oggi è stata infatti diramata una allerta rossa per rischio piene. Il provvedimento, emesso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, riguarda l’intera provincia di Bologna: montagna, collina e pianura.

Dal canto suo, il Municipio ha attivato ieri il Centro operativo comunale, allertato le unità operative competenti e ha assicurato ieri di stare monitorando la situazione e il suo evolversi nelle prossime ore. Per quanto riguarda le scuole, inizialmente era stata decisa la chiusura alle 12 a Imola, poi – in base alle previsioni – si è deciso per la chiusura totale per tutta la giornata.

"Si richiede prudenza alla popolazione e di mantenersi aggiornata attraverso i canali istituzionali, facendo affidamento esclusivamente a quelli ufficiali", è il messaggio del sindaco Marco Panieri.

Il primo cittadino ha espresso ieri "vicinanza e solidarietà" della città di Imola, dell’amministrazione comunale e sua personale alle popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni in Emilia, Liguria, Toscana, Lombardia e Veneto. "Come vicesindaco metropolitano sto seguendo con attenzione la situazione nel Bolognese, in particolare a Castel di Casio, Porretta Terme, Gaggio Montano, Vergato – ha spiegato il sindaco –, ma anche Budrio, Grizzana Morandi, Casalfiumanese, Pianoro, Alto Reno Terme e Camugnano".

Nelle vesti di (neo) presidente dell’Anci regionale, Panieri ha poi lanciato un appello per la messa in sicurezza dei territori. "Deve divenire una delle priorità a tutti i livelli istituzionali – è l’esortazione –. La resilienza ad eventi climatici estremi è sempre più urgente e coinvolge tutti. Servono investimenti importanti, progettazione e tecnici per dare agli Enti preposti gli strumenti per fronteggiare una situazione che è sempre più fragile e aggravata".

E ancora: "Dobbiamo unirci e lavorare insieme, senza preconcetti, per il bene delle nostre comunità – ha concluso Panieri –. La sicurezza di alcune zone dipende da questo. Servono risposte concrete e operative, ma prima di tutto serve la consapevolezza che ormai il dissesto idrogeologico e i rischi ad esso connesso, dalle alluvioni alle frane, siano ormai un’emergenza nazionale, da affrontare e gestire insieme e con urgenza".