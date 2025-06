Maltempo e risarcimenti, la Cia invoca meno burocrazia

Un’altra giornata da incorniciare per la Fiera Agricola del Santerno. Alla kermesse ha partecipato anche Cia-Agricoltori Italiani Imola. In particolare, la presidente di Cia Imola, Luana Tampieri, ha partecipato a un proficuo confronto con l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. "Siamo fieri di rappresentare un settore che, con circa duemila aziende agricole attive nel circondario, costituisce circa il 19% del sistema produttivo territoriale", ha detto Tampieri, aprendo un focus anche sulle emergenze climatiche che stanno mettendo a dura prova il territorio e auspicando "una minor burocrazia nella presentazione delle domande di risarcimento, un’accelerazione dei pagamenti per chi è stato colpito dalle calamità e una più adeguata manutenzione". Emozione, durante la Fiera, per la nascita del vitellino ’Santerno’.