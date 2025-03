Maltempo a Imola: frana e strada chiusa, evacuate 35 persone

Imola, 15 marzo 2025 – Crepe grosse come un palmo spaccano l’asfalto di via Pieve Sant’Andrea. “Ieri sera (giovedì, ndr), prima del temporale, non c’erano, e stamattina (ieri) quando siamo usciti, le abbiamo viste”, si sente dire. Iside, ieri, armata d’ombrello è potuta andare a lavorare solo a piedi. Loretta, Francesca: la loro casa è centocinquanta metri più in su, nel borgo medievale della Pieve di Sant’Andrea. In uno dei luoghi in cui il maltempo di ieri ha colpito più duramente c’è una frana che minaccia la strada, l’unica che collega il piccolo centro abitato – da oltre una trentina di persone – alla Montanara. Tutte, almeno la notte scorsa (e forse pure la prossima), hanno dovuto dormire fuori casa, qualcuno in albergo, altri dai parenti dopo le raccomandazioni del Comune.

L’allerta meteo resta rossa

Strada interrotta

La strada è stata interrotta: nel borgo, un po’ più su, oltre le transenne, gli stop e i cartelli gialli “abitano coppie, bambini e anche tanti animali”. Lo racconta Loretta, che nel suo terreno ha anche qualche asino. Ma è preoccupata pure Francesca per l’incolumità dei suoi cinque gatti. A chi le chiede se teme per la propria casa le residenti rispondono che “il borgo è lì dal 1200”. Poco più in basso ci sono le forze dell’ordine: polizia locale e di stato, vigili del fuoco oltre ai tecnici di Area Sicura. “Speriamo ci diano la possibilità di raggiungere, almeno a piedi la nostra abitazione”, concludono.

Si tratta, spiega il Comune di “uno smottamento molto importante su via Pieve Sant’Andrea all’altezza della località omonima, cui strada prende innesto iniziale da via Pieve Ponticelli. La strada ha presentato delle fessurazioni notevoli, che si sono aggravate nel corso della mattinata”. Da qui un lungo confronto nel pomeriggio di ieri fra il sindaco Panieri, i vigili del fuoco, la prefettura e Area Blu.

A causa di una frana si sono aperte grosse spaccature sull’asfalto nell'Imolese (Isolapress)

L’ordinanza

E poi l’ordinanza: “Fino a quando non verranno eseguite le opere di consolidamento e messa in sicurezza, il tratto di strada rimarrà interdetto al pubblico passaggio. E’ consentito ai soli residenti il passaggio pedonale nel tratto realizzato sul fianco della strada a ridosso del monte”. Con il municipio che ha raccomandato, “in via precauzionale, per le prossime 48 ore l’evacuazione dalle abitazioni e/o altri immobili di comune uso personale, familiare o di lavoro situati lungo la via Pieve S. Andrea a monte del tratto di strada interessato dal movimento franoso”.

Quanto è piovuto

Si scende a valle e si vedono un po’ ovunque gli effetti – dalla periferia alla città –, degli oltre 40 millimetri di pioggia caduti fra la notte e il primo pomeriggio di ieri in città e una trentina sulla prima collina (dati Rete meteo Scarabelli). Sorprende il dato di Sesto Imolese, dove sono 16 i millimetri di pioggia rovesciata dalle nubi. Impressionante la forza del Santerno alla diga di Codrignano, dove l’acqua sprigionala sua forza in un salto che ha quasi dello spettacolare, ma sempre sotto la soglia arancione. Alle porte della città, al ponte della Tosa ci sono tecnici Arpae al lavoro, mentre, di buon mattino, il Santerno ha già invaso il lungofiume. Di lì a poco, il comune chiuderà in maniera preventiva il ponte della Tosa, il ponte di viale Dante, via Quarantini e via Tiro a Segno per poi riaprirle solo verso sera.

Resta invece chiusa oggi via Rondanina. Il fiume arriva a toccare la fascia d’allerta gialla, mentre sono sempre rimaste sotto la lente le zone a valle di Imola, in particolare via Lughese, San Prospero, via Maduno, fino al confine con Mordano. Sul campo un ampio dispiegamento di forze fra protezione civile e forze dell’ordine. “Non si sono registrati, nelle zone di pertinenza comunale, segnalazioni di allagamenti o danni”, commentava il comune ieri, descrivendo un quadro diretto verso “una lenta normalizzazione”, che nel pomeriggio ha portato a un altro annuncio, ovvero quello della riapertura di tutte le scuole di ordine e grado oltre a mercati ambulanti, palestre e centri diurni.