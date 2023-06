Maltempo, l’emergenza è alle spalle Il sindaco Panieri firma l’ordinanza "Abitazioni nuovamente occupabili"

di Enrico Agnessi

Le abitazioni della Bassa imolese evacuate nelle scorse settimane a causa dell’alluvione sono oggi tutte "nuovamente occupabili, previa verifica, sotto la responsabilità degli interessati, delle condizioni di stabilità e di messa in sicurezza degli impianti". Lo conferma un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri, che di fatto mette fine alla fase emergenziale legata al maltempo.

In pratica, nel territorio comunale è ormai "rientrato il pericolo diretto per la pubblica incolumità" alla base dei provvedimenti "contingibili ed urgenti di evacuazione" adottati nelle scorse settimane dal primo cittadino. E così, anche in virtù del fatto che già la scorsa settimana restavano solo una quarantina le persone in attesa di rientrare nella propria abitazione, si può pensare, anche dal punto di vista amministrativo, alla ripartenza.

"Gli uffici tecnici del Comune sono a disposizione per eventuali richieste di rilevamento speditivo dei danni alla statica degli immobili e la definizione di provvedimenti di pronto intervento conseguenti agli eventi alluvionali di maggio", recita sempre l’ordinanza del sindaco Panieri, che attraverso una "ricognizione delle aree interessate" dai provvedimenti emergenziali mette un punto fermo sui fatti del mese scorso.

Decine e decine le abitazioni evacuate, in particolare tra Spazzate Sassatelli, San Prospero, Sesto Imolese e Sasso Morelli. Una cinquantina le strade chiuse, anche solo parzialmente, nella fase più acuta dell’emergenza. Quattro le rotture arginali del torrente Sillaro e due quelle del fiume Santerno. Quindici le frane registrate sul territorio imolese, con la collina martoriata da episodi di questo tipo.

Ieri in città è scattato il divieto di transito nei tratti della ciclovia del Santerno compresi tra l’incrocio via Graziadei-via Banfi e vicolo Tombe tra l’incrocio vicolo Tombe-San Prospero. Quadro ancora più complicato nel resto del circondario. I tecnici della Città metropolitana di Bologna sono però al lavoro ormai da giorni per ripristinare la viabilità lungo tutto il territorio. Per quanto riguarda i dieci comuni dell’Imolese, e in particolare i quattro della Vallata del Santerno, sabato 17 giugno dalle 8 riapriranno al transito per i soli mezzi aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 15 tonnellate con senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri o a vista e limite di velocità a 30 kmh le strade provinciali Sp 15 Bordona (intera strada), nel territorio dei comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio; SP 21 Val Sillaro nel tratto finora limitato ai soli residenti dal km 28+900 al km 32+600, in comune di Castel del Rio (oltre la circolazione è deviata - per i soli residenti con mezzi leggeri e con senso unico alternato regolato da semaforo - sulla strada vicinale della Doccia); SP 610 Selice o Montanara imolese tra il centro abitato di Castel del Rio (km 56+500 circa) e il km 62+626 (confine con la città metropolitana di Firenze), in comune di Castel del Rio tratto finora limitato ai soli residenti.