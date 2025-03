Maltempo nel circondario . Strade tra dissesti e lavori. FdI: "Troppi disagi a Borgo"

Dalla Bassa alla Vallata del Santerno, lento ritorno alla normalità anche per il circondario dopo l’ondata di maltempo di venerdì. Il deflusso dei fiumi è proseguito lento per tutta la giornata di ieri. Restano attivi i centri operativi comunali per il monitoraggio del territorio, ma il colore dell’allerta meteo è stato declassato a giallo dalla Regione. E a partire dalle prossime ore, potranno pertanto riprendere tutte le attività sull’intero territorio (ieri le scuole erano ancora chiuse a Mordano e a Castel Guelfo).

Non mancano comunque le criticità, come nel caso di Borgo Tossignano, dove "l’ennesima esondazione del Rio Gambellaro ha creato disagi,danni e preoccupazione sempre più frequente per i cittadini residenti", protesta Ilyan Dosi consigliere comunale di Progetto civico in quota FdI. "Come mai – domanda l’esponente di opposizione –, nonostante le molteplici criticità i lavori per mettere in sicurezza l’area sono risultati del tutto inefficaci e in certi punti addirittura tutto è ancora fermo a maggio 2023? In particolare in via Rio Gambellaro, come mai le massicciate a protezione del manto stradale erano già crollate restringendo il corso del Rio e favorendo alluvioni anche con eventi pluviometrici non eccezionali? I fondi dal Governo ai Comuni sono arrivati, il tempo delle chiacchiere e dello scarica barile è finito".

A Casalfiumanese, dove già nella giornata di venerdì c’era stata l’evacuazione precauzionale di una persona disabile del posto già collocata in struttura a causa di una piccola esondazione del Rio Salato, ieri venivano segnalati alcuni smottamenti lungo le vie Valsellustra e Croara.

Per quanto riguarda le arterie del circondario di competenza della Città metropolitana, Palazzo Malvezzi ha annunciato ieri la risoluzione dei problemi sulle strade provinciali 28 Medicina-Sant’Antonio di Quaderna (primo tronco) all’intersezione con la 31 Colunga, 48 Castelli Guelfi (km 2 e 7) e 51 Medicina-bivio Selice con rimozione tronchi sul torrente Sillaro (località Ponte Bettola). Risultano invece "monitorate per dissesti e/o lavori, attualmente senza significativi impatti sulla circolazione" le strade provinciali Val Santerno (km 1 e 10), Bordona (km 1 e 2) e Val Sillaro (km 2, 24 e 25), dove è stato istituito un senso unico alternato per garantire la sicurezza della viabilità. Si lavora ancora anche sulle strade provinciali Medicina-Sant’Antonio di Quaderna (secondo tronco), con rimozione di tronchi sul torrente Idice (in località Sant’Antonio), Gesso (km 2) e Montanara (km 36, 58 e 59), con quest’ultima già da tempo in condizioni precarie.