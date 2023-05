Maltempo, nuova allerta rossa Corsa per la pulizia delle strade "Fiumi sorvegliati speciali"

Nuova allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica nel circondario, connessa alle fragilità dovute alle precipitazioni del 2-3 maggio. Previste piogge diffuse e persistenti anche a carattere di rovescio. Potrebbero caderne fino a 40 millimetri solo nella giornata odierna, per un totale di 150 millimetri fino a domenica sera. Gli occhi restano puntati nelle aree colpite dall’esondazione a Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e a Sasso Morelli. "È in corso la pulizia dei tombini e pozzetti privati e pubblici, dei canali tombati e dei fossi – spiegava ieri sera il sindaco Marco Panieri –. Inoltre continua il monitoraggio dei livelli idrometrici attraverso le strumentazioni installate. In particolare sono attenzionati il Sillaro e il Santerno nel tratto imolese". "Prosegue anche la raccolta dei rifiuti ingombranti e la raccolta dei fanghi, per tenere più libere le aree abitative e le strade – conferma il primo cittadino –. Continueremo a presidiare il territorio con la massima attenzione grazie al supporto di tutte le forze in campo". Intanto il numero delle persone evacuate si conferma in calo. Rispetto alle 300 iniziali, a oggi ce ne sono circa un centinaio che hanno trovato ospitalità da parenti o amici e una trentina, che prima erano in albergo, e ora sono state ricollocate dal Comune in appartamenti. Da ricordare che dal 3 maggio scorso è stata disposta con apposita ordinanza la temporanea chiusura del cimitero di Sesto Imolese, con sospensione delle operazioni cimiteriali e dei funerali e interdizione dell’accesso fino al ripristino dell’agibilità. A Medicina il sindaco Matteo Montanari ha effettuato sopralluoghi e verifiche delle abitazioni coinvolte dall’alluvione in via Gaiana e a breve sarà possibile iniziare le operazioni di pulizia. Confermata l’ordinanza di evacuazione per tutti i civici compromessi e la chiusura al traffico veicolare di via Gaiana.