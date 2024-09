Maltempo a Imola, esondato il Sillaro: Castel Guelfo allagata. Il bilancio degli evacuati

Imola (Bologna), 19 settembre 2024 – Nel territorio del circondario imolese la situazione più critica è a Castel Guelfo, allagata dall'esondazione del Sillaro. Gli allagamenti riguardano le stesse zone colpite nel 2023 ma in modo più serio. In azione i vigili del fuoco con squadre da Mantova in appoggio.

È poi di 25 persone evacuate il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell’ondata di maltempo che da due giorni si sta abbattendo anche su Imola. E in particolare sulle pianure della Bassa, alla periferia Nord della città. A fornire il dato è il sindaco Marco Panieri in un video social pubblicato attorno alle 5.20, in cui ha spiegato che località più a rischio sono state Sesto Imolese e Giardino, dove sono state evacuate una ventina di persone.

Il sindaco Panieri con i vigili del fuoco in località Giardino in seguito alle forti piogge

Strade chiuse e viabilità: la situazione

Per quanto riguarda la viabilità, dal Comune fanno sapere che all’alba di questa mattina nella frazione di Spazzate Sassatelli si è registrata una rottura di una porzione dell’argine Sillaro a 700 metri da via Merlo direzione Ravenna. “Recarsi ai piani superiori e prestare attenzione”, è la raccomandazione che il Municipio estende anche agli abitanti di via Ladello a Sesto Imolese e di via Correcchio. Rimane sospesa la circolazione in località Giardino (via San Salvatore, Via Di Dozza, Via Nuova, Via delle Case Nuove, via Buonasera) oltre a via Malcantone. Anche in questo caso la raccomandazione è di recarsi ai piani superiori. Già nella tarda serata di ieri, n via precauzionale, era stata sospesa la circolazione nelle seguenti strade: Via Graziadei, Via Tiro a Segno, via Quarantini, Ponte Tosa, Ponte Viale Dante, Ponte di via Nuova, Via di Dozza, via Rondinella e ponte Benelli (Spazzate Sassatelli).