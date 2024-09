Maltempo a Imola, torna la paura: danni e disagi, chiuse tutte le scuole. E oggi è ancora allerta rossa

Il livello fiume Santerno, nel tratto urbano, è salito fino a oltre i due metri, punto che a quelle latitudini segna l’inizio dell’allerta gialla (poi ci sono arancione a 2,7 metri e rossa a 3,7), mentre in serata era sceso sotto questa prima soglia di guardia. Molto più preoccupante la situazione del Sillaro, con la centralina di Sesto Imolese arrivata a registrare un livello di 14 metri, ai margini dell’allerta rossa. E si è andati a dormire con previsioni tutt’altro che rassicuranti.

Per questo motivo, dopo aver effettuato approfondimenti con Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile, oltre che nel tavolo con la Prefettura e nel Centro operativo comunale, il Municipio ha deciso nel tardo pomeriggio di ieri di allinearsi agli altri Comuni del circondario e di disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Dopo che nella prima parte della giornata si era parlato di una chiusura limitata a medie e superiori, lo stop è stato esteso anche a nidi, materne ed elementari. Unica eccezione, Medicina, dove resteranno chiuse solo le superiori, mentre le altre scuole saranno aperte.

«Questa decisione è stata assunta per limitare i flussi di traffico in un contesto di rischio e facilitare gli interventi in caso di emergenza», ha spiegato il sindaco Marco Panieri, annunciando per la giornata odierna anche la sospensione del mercato ambulante nel centro cittadino e di quello ortofrutticolo in viale Rivalta.

Disposta, come sempre accade in queste circostanze, anche la chiusura dei parchi, delle aree verdi e dei cimiteri attraverso un’apposita ordinanza. È vietato l’avvicinamento e la permanenza in prossimità di argini, rii e corsi d’acqua. Una sottolineatura non scontata, dal momento che anche ieri pomeriggio erano tanti i curiosi in transito sul Lungofiume soprattutto all’altezza dell’Autodromo.

Per quanto riguarda invece l’eventuale chiusura degli impianti sportivi, il Comune ha fatto sapere ieri sera che tale ipotesi verrà valutata questa mattina in base all’evolversi della situazione. Un miglioramento del meteo è previsto tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani.