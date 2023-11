Allagamenti Imola, la rabbia dei cittadini: "Servivano sacchi di sabbia"

Imola, 4 novembre 2023 – Amarezza e stanchezza. Sono queste le sensazioni prevalenti tra gli imolesi, molti dei quali, l’altra notte, non hanno chiuso occhio a causa dell’esondazione del fiume Santerno. Le testimonianze di chi si è trovato l’acqua in casa riportano alla mente situazioni passate e purtroppo molto simili.

"Sono crollate le barriere di cemento prefabbricate e mi è arrivata l’acqua in casa intorno all’una di notte. A maggio non ho avuto problemi, perché con il fatto che c’era la Formula Uno da salvaguardare c’erano tanti sacchi di sabbia che hanno trattenuto l’acqua, oggi però mi sembra di essere tornato nel 2014, quando ci fu l’esondazione – racconta l’avvocato Ellero Cornacchia, residente nell’area dell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ –. E’ stata data l’allerta meteo, certo, ma è stato nuovamente sottovalutato il problema. Si poteva in qualche modo prevenire", conclude il legale.

Il ‘flashback’ a settembre 2014 lo vive anche Anna Maroni, residente in Via Tiro a Segno 12.

"A questo giro la piena è stata addirittura peggiore di quella volta – racconta –. Ho dovuto buttare delle cose perché l’acqua in cantina arrivava fino al polpaccio. È arrivata direttamente dal fiume e ha trascinato anche dei tronchi molto pesanti, faticosi da spostare".

Una situazione preoccupante, che però non si è trovata ad affrontare da sola. "La protezione civile è arrivata qualche momento fa e ci sta dando una mano a pulire. Questa notte sono arrivati i vigili. Devo dire che, nonostante la preoccupazione e lo spavento, mi sono sentita molto tutelata", ci tiene a sottolineare la cittadina.

Concorde anche il compagno Gabriele, residente a Bologna, ma presente per aiutare la donna. "E’ da stamattina che ci stiamo dietro. I ragazzi della protezione civile sono bravi, si danno da fare. Alla fine non ci sono stati grossi danni e soprattutto non ci sono vittime. Quindi sono fiducioso del fatto che sarà tutto risolvibile", osserva.

Altra zona colpita è via Cattaneo, soprattutto all’altezza del civico 34, verso il quartiere Campanella. Qui, i cittadini, si sono trovati a dover pulire garage e cantine per la terza volta in meno di dieci anni. "Non abbiamo avuto grossi danni, sicuramente meglio di maggio di quest’anno o del 2014, però è comunque stressante – racconta Gianpiero Semeraro, cittadino residente del palazzo che si affaccia sulla strada –. L’acqua è arrivata sia dai tombini sia dal fiume, ha superato la strada, è stato spaventoso. Nonostante ciò, l’intervento della vigilanza è stato tempestivo e ora la situazione è abbastanza stabile".