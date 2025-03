Maltempo, scuole chiuse? Panieri: “Per favorire gli interventi in caso di emergenza”

Imola, 14 marzo 2025 – È di nuovo allerta meteo (rossa) in città. Dopo l’ondata di maltempo che aveva portato allo stop dello scorso ottobre, ieri il sindaco Marco Panieri ha disposto per la seconda volta nel giro di cinque mesi la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna a causa delle forti piogge in arrivo (e altrettanto è avvenuto negli altri nove comuni del Circondario).

Una decisione, ha spiegato il primo cittadino, adottata per “garantire interventi rapidi in caso di emergenza, agevolando la gestione dei flussi e delle forze disponibili sul territorio”. Nel dettaglio, l’ordinanza firmata ieri dal sindaco Panieri sottolinea come le condizioni meteo segnalate possano “determinare difficoltà e rischio a raggiungere le sedi scolastiche da parte degli utenti delle strutture, delle loro famiglie e di tutto il personale che presta servizio nelle diverse sedi”.

E che, a causa di tali condizioni meteo, anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano “potrebbe subire rallentamenti e conseguenti ritardi”. Da qui la decisione di adottare il provvedimento di sospensione di tutti i servizi educativi e di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, del territorio comunale: nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, secondarie di l° e 2° grado, centri di formazione professionale, scuola di musica, centro di educazione ambientale. La chiusura di tali servizi “potrà contribuire in modo sensibile alla riduzione del traffico veicolare, migliorando la situazione viabilistica e agevolando le attività volte a fronteggiare la possibile emergenza”, recita l’ordinanza.

Ma riesplode la polemica. “Non è possibile lavorare sempre e solo in emergenza, senza programmazione, senza efficienza reale nelle azioni concrete – protestano Marta Evangelisti e Nicolas Vacchi, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia in Regione e Città metropolitana, con Vacchi che come noto è anche consigliere comunale a Imola –. Sulla programmazione di nuove linee politiche per la cura del territorio e la lotta al dissesto, aspettiamo anche che la Regione batta finalmente un colpo, come peraltro promesso. Il Governo Meloni ha sempre e da subito fatto la sua parte. Ma dagli amministratori locali vogliamo vedere dei fatti e della programmazione concreta e lungimirante, non solo emergenze e allerte”.

Nel mirino dei due esponenti di opposizione finisce, in particolare, la situazione tra l’Imolese e Medicina. E nello specifico le condizioni del fiume Idice.

“Il corso è fortemente ostruito da ramaglie di notevoli dimensioni e il livello dell’acqua preoccupa – ricostruiscono Evangelisti e Vacchi –. Analogamente, preoccupa il livello del fiume Sillaro fra Castel Guelfo e le località della Bassa di Imola, nelle frazioni di Giardino e Sesto Imolese. I nostri amministratori locali, nel tempo, cosa stanno facendo?”.