Maltempo, tutti i cantieri Dal Sillaro al Quaderna, 14 milioni dalla Regione per riparare gli argini

Settantaquattro i cantieri già aperti nell’arco di due settimane. Interventi di somma urgenza avviati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile per rimediare ai danni dell’alluvione in Emilia-Romagna del 1-3 maggio e del 16-17 maggio: chiusura di rotte arginali, ripristino post erosioni e delle sezioni di deflusso dell’alveo di fiumi, interventi su manufatti idraulici, pulizia della vegetazione, rimozione di accumuli e occlusioni. Per riparare i danni sono stati spesi (o lo saranno a breve) 93 milioni di euro. Sui 74 totali, gli interventi in provincia di Bologna sono in totale 28.

I cantieri nell’Imolese riguardano soprattutto la zona a valle, da Sesto Imolese verso Spazzate Sassatelli. Ripartendo i lavori secondo i corsi d’acqua, si scopre che è il Sillaro il responsabile delle maggiori lesioni al territorio e alle persone. Ecco i cantieri: in via del Tiglio intervento di messa in sicurezza per una rottura idraulica. Spesi 200mila euro, la stessa somma spesa per la rottura dell’argine in via Ladello (200mila euro). Poi: a Ponte della Bettola e ponte Dozza, la sistemazione dell’erosione spondale e delle golene ha comportato una spesa di 500mila euro. A Portonovo di Medicina danni arginali da sormonto sono stati sistemati con 300mila euro. Il cantiere secondo in classifica per i costi nell’Imolese è quello di via Merlo e via Dozza: qui si sono verificati danni estesi per la riapertura della rotta di via Merlo (alluvione del 2 maggio). La riparazione in corso costerà 3 milioni di euro. Altri 200mila andranno per il cantiere di Case Nuove (rottura arginale). In via Merlo 5 ecco il punto più dispendioso per la messa in sicurezza: la rottura dell’argine per sormonto che ha poi causato l’allagamento di Conselice e Spazzate Sassatelli assorbirà 3,6 milioni di euro per due tornate di alluvioni (2 e 16 maggio).

Il Santerno non ha combinato tanti disastri nell’Imolese (ma nel Ravennate sì): a San Prospero è stato costruito un nuovo rilevato arginale ed è stata completata la difesa dell’abitato, spendendo 650mila euro. Poi due torrentelli che di solito non sembrano poter spaventare hanno causato tanti danni: Gaiana e Quaderna. Il primo a Massarolo di Medicina ha rotto in tre punti per sormonto arginale. Gli interventi per chiudere la prima e la seconda rotta hanno comportato un esborso di 3 milioni e 80mila euro da parte della Regione. Il Quaderna ha presentato un conto molto salato: due rotte a Sant’Antonio di Medicina (la prima per sormonto arginale e fontanazzo, la seconda per sormonto 100 metri a monte della prima). Bolletta da 2,430 milioni di euro. L’Idice, infine, tra Medicina e Budrio (ovvero alla Riccardina) ha provocato l’erosione della coronella della Chiavica Accursi. La rottura idraulica è stata sistemata con 200mila euro.