Maltratta la madre e i figli. Arrestato dalla polizia

I maltrattamenti in famiglia andavano avanti da tempo. Minacce e vessazioni rivolte sia all’anziana madre che ai due figli, poco più di maggiorenni, dell’uomo. Alla fine l’incubo è terminato perché il 54enne, residente in città, è stato portato in carcere dalla polizia, che ha eseguito un’ordinanza di custodia firmata dal giudice su richiesta della Procura.

Tutto è iniziato a metà settembre, quando una pensionata di 72 anni ha chiamato il 113 spiegando che il figlio la stava minacciando con un cacciavite. Gli agenti sono andati sul posto, in zona Ipercoop, e hanno trovato il 54enne in uno stato di alterazione. Dal racconto della donna è emerso che l’uomo, che viveva nell’appartamento sopra a quello della madre, tutti i giorni andava dalla donna per chiederle 10 euro per comprare, di volta in volta, alcol o droga. E mentre era lì minacciava lei e i figli dello stesso 54enne, di 25 e 27 anni, che spesso andavano a trovare la nonna. Quel giorno, appunto, l’uomo come sempre pretendeva i soldi, ma la madre glieli aveva negati, scatenando la reazione violenta: "Vi ammazzo tutti", era la minaccia rivolta ai parenti. L’uomo pretendeva di entrare a tutti i costi, tanto da rompere perfino il citofono. Non solo. Il 54enne, alla vista degli agenti, ha minacciato anche loro dopo essere salito in casa per prendere un coltello da cucina.

I poliziotti hanno cercato di calmarlo, notando che era lucido solo a tratti. Il 54enne, peraltro, minacciava di far esplodere tutti con il gas. Sul posto sono così arrivati anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Alla fine, dopo aver valutato la possibilità di fare all’uomo un trattamento sanitario obbligatorio, il 54enne è stato sedato e ammanettato, poi è stato portato in ospedale in ambulanza, dove è rimasto ricoverato fino a lunedì scorso.

Nel frattempo, l’uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata (per i soldi chiesti alla madre), resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La Procura ha poi chiesto la custodia in carcere e il giudice, nei giorni scorsi, ha firmato l’ordinanza. Lunedì, quindi, la polizia è andata al centro di salute mentale, dove nel frattempo il 54enne era stato trasferito, l’ha prelevato e portato nel carcere della Dozza di Bologna. E così i familiari dell’uomo sono finalmente usciti dall’incubo.

red. cro.