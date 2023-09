Maltrattamenti in famiglia. Pensionato ai domiciliari

Arresti domiciliari per il 75enne indagato per maltrattamenti in famiglia al quale era già stato notificato, a inizio mese, la misura dell’allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento.

Nonostante avesse ricevuto quest’ultima misura cautelare, il pensionato era però tornato a casa e si era messo a coltivare l’orto. La moglie, che lo aveva denunciato, dopo averlo visto aveva chiamato i carabinieri di Imola, ai quali l’uomo aveva detto di non aver letto il provvedimento nei suoi confronti perché non gli interessava. Da qui l’aggravamento della misura, sostituita con gli arresti domiciliari, nei confronti dell’indagato, un pensionato italiano 75enne, pregiudicato e indagato appunto per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’aggravamento della misura, disposto dal gip su richiesta della Procura di Bologna, nasce proprio dal mancato rispetto, da parte dell’uomo, del divieto di avvicinamento e dell’allontanamento da casa che gli erano stati notificati lo scorso 7 settembre. Il provvedimento era stato emesso dopo la denuncia sporta dalla moglie 70enne il 26 agosto. Ai carabinieri la donna aveva raccontato che "negli ultimi quattro anni il marito era diventato violento, insultandola continuamente perché non riusciva più a sopportare le difficoltà causate dalla presenza di un figlio disabile al cento per cento".

La donna aveva raccontato che poprio il giorno prima che sporgesse denuncia, il 75enne l’aveva presa a schiaffi, procurandole lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Ora, visto il mancato rispetto del primo provvedimento emesso nei suoi confronti, l’indagato, che attualmente "è ricoverato in una struttura sanitaria nel ravennate", è stato messo ai domiciliari.