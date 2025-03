Mammini, da ’Perfetti sconosciuti’ a Imola: "Politicamente corretto? Serve più ironia"

Tanta passione per il proprio lavoro, che considera uno dei più belli del mondo "perché creo qualcosa che non esiste ancora per gli altri, ma esiste per me". Ma anche un po’ di timore per come l’intelligenza artificiale stia entrando con prepotenza a far parte del mondo della sceneggiatura, definita "uno schiacciasassi della creatività". E infine, qualche critica su un politicamente corretto, un linguaggio troppo rigido per il cinema. Questo è ciò che emerge da una chiacchierata con Paola Mammini, una delle ospiti più interessanti e attese per la seconda edizione del ’Festival dei Linguaggi’. La sceneggiatrice romana, nota per i suoi lavori con il regista Paolo Genovese, sarà ospite oggi, alle 18, per parlare di ’Le parole del cinema – le sceneggiature vincenti. Il segreto dei Perfetti sconosciuti’.

Mammini, lei è mai stata a Imola? "No, sono stata nelle zone limitrofe, ma a Imola mai. Sono molto curiosa. Una volta arrivata, vorrei farmi guidare dai cittadini stessi e rimanere sorpresa da ciò che vedo".

Lei è una sceneggiatrice professionista. Come nasce l’idea per un film, come ’Perfetti sconosciuti’? "Nel caso specifico del film, l’idea iniziale è nata da un fatto vero accaduto a una coppia sposata di amici di Paolo Genovese, dove la moglie, a seguito di un incidente del marito in scooter e dopo aver preso il suo telefono, ne ha scoperto la doppia vita. Da questo episodio, Genovese ha preso lo spunto per riflettere sull’utilizzo del telefono, di cui dieci anni fa non si parlava abbastanza, esplorando le relazioni tra amici, genitori e figli. La ‘scatola nera’, come viene chiamata nel film, ha rappresentato un monito per le relazioni e i sentimenti. Oltre che far capire quanto i cellulari siano diventati protagonisti delle nostre vite. Io stessa rimango disturbata quando me lo dimentico, pur riconoscendo tutte le cose buone che facilitano la nostra vita quotidiana".

E il processo di scrittura, invece, come funziona? "Dipende. Io ora ho finito una sceneggiatura che firmo da sola, quindi mi sono confrontata prima con la produzione e ora sto attendendo feedback dalla regia. Quando si lavora in gruppo è diverso. A volte si parte da una serie di incontri per lavorare sulle biografie di ogni personaggio, costruendo tanti aspetti che non si vedono nel film, ma per chi lavora alla sceneggiatura è un aspetto fondamentale per lo sviluppo della storia. Successivamente, si redige il tutto. Nel caso di ’Perfetti sconosciuti’, ognuno del team ha scritto qualcosa su un po’ tutti i personaggi e le interazioni, poi Genovese ha messo tutto insieme come un perfetto direttore d’orchestra. In altre occasioni ci si divide il lavoro in maniera più specifica. Dipende molto dalla situazione, insomma. Devo dire che apprezzo lavorare in solitaria a casa mia".

Ha una routine per quando lavora da casa? "Prediligo molto lavorare di mattina. Mi alzo, faccio un’ora di camminata veloce in mezzo al verde e poi mi metto a scrivere. Vivo in una zona periferica di Roma, lontana dal traffico, con un giardino e circondata da alberi e natura. Amo il mio lavoro, penso sia uno dei più belli del mondo: creare qualcosa che non esiste per gli altri, mentre per me sì. Può suonare un po’ solitario, ma lo è solo all’apparenza, visto che sono sempre in contatto con i miei personaggi".

Parlando di linguaggi, viviamo un periodo storico in cui domina molto il politicamente corretto. Come si evolve il cinema in questa direzione? "A parer mio, si sta esagerando. Penso che si possa dire tutto e fare ironia su tutto, purché ci sia l’intelligenza di comprendere che, ai fini della storia, sia necessario dire qualcosa di politicamente scorretto. Noi sceneggiatori ci sentiamo un po’ straniti, io in particolar modo per la narrazione al femminile attuale, in cui noi donne veniamo dipinte come eterne vittime. Da femminista, lo reputo un autogol mostruoso. L’altra nuvola nera però è l’intelligenza artificiale, che sta arrivando come uno schiacciasassi sui lavori creativi. Finché è uno strumento di aiuto, va tutto bene, ma non può diventare una sostituzione della creatività. E invece, in uno scenario non molto lontano, i registi potrebbero chiedere all’intelligenza artificiale di stilare un copione e chiedere a uno sceneggiatore di aggiungere qualcosa per sistemarlo, visto che rimangono testi scarni. Il che, è spaventoso".