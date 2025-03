Mammografie, esami all’ospedale Ceccarini. Spedite migliaia di lettere, si parte lunedì

Lunedì verrà avviata l’attività di screening mammografico a Riccione. Entra così in funzione la nuova apparecchiatura installata all’ospedale Ceccarini nei locali della Radiologia, al primo piano. Le donne che hanno ricevuto l’invito da parte dell’azienda sanitaria romagnola dovranno recarsi, nella data e negli orari indicati nella lettera di invito, agli sportelli dell’accettazione di Radiologia prima di eseguire l’esame. Ad eseguire l’esame saranno i tecnici di radiologia medica e i medici radiologi del Centro di prevenzione oncologica (Cpo) di Rimini-Cattolica-Novafeltria dell’Ausl Romagna.

Prima che il Ceccarini fosse dotato dell’apparecchiatura per la mammografia, le donne che vivono nel bacino territoriale di Riccione dovevano rivolgersi alle strutture di Cattolica o di Rimini per effettuare lo screening. D’ora in poi potranno fare meno strada, una decisione presa dall’Azienda "nell’ottica di prossimità - spiegano dall’Ausl -, ossia di offrire gli esami di prevenzione in luoghi il più possibile vicini alla popolazione residente. L’intenzione dell’Azienda è riuscire ad effettuare quanto prima lo screening a tutte le donne nella sede a loro più vicina per agevolarne l’adesione".

Lo screening mammografico si rivolge a tutta la popolazione femminile, dai 45 ai 74 anni, residente, domiciliata e assistita della provincia riminese.