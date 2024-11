Manager sequestrato a Mosca. Arrestato un 44enne a Faenza. Da Imola telefonò per il riscatto

Mentre a Mosca veniva rapito l’imprenditore della Siad Stefano Guidotti, da Imola un quarantaquattrenne uzbeko prendeva contatti con la società bergamasca, incontrandosi poi con uno dei manager quello stesso giorno nell’Imolese. L’uomo, accusato di concorso in rapimento finalizzato all’estorsione, è stato arrestato venerdì a Faenza al termine dell’inchiesta sul sequestro portata avanti dalla Dda di Bologna con la procuratrice Beatrice Ronchi, con le indagini affidate a Ros dei carabinieri e Sco della polizia. Il quarantaquattrenne, stando a quanto ricostruito, era arrivato in Italia all’inizio della guerra in Ucraina: in possesso anche di passaporto russo, aveva avuto una collaborazione con la Siad - che produce gas tecnici industriali -, gestendone i rapporti con l’Est. La società bergamasca, però, aveva interrotto i rapporti perché non ci sarebbe più stata "sintonia" con il modo di lavorare dell’uzbeko. Da qui, forse, l’idea di rapire il manager originario di San Benedetto del Tronto, direttore generale dell’ufficio di rappresentanza della Siad in Russia, che era stato sequestrato il 28 giugno mentre passeggiava sul viale Sadovaya-Triumfalnaya, a Mosca. Trentasei ore dopo, le forze speciali russe lo avevano rintracciato a 400 chilometri dalla capitale e lo avevano liberato, arrestando tre uzbeki.

Dalle indagini italiane è emerso come quello stesso 28 giugno, il quarantaquattrenne avrebbe preso contatti con un altro manager della Siad: si erano incontrati nell’Imolese e qui avrebbe chiesto un riscatto, concordando un appuntamento per il giorno successivo per comunicare la cifra esatta per il rilascio. Un appuntamento che, però, non c’è più stato, perché intanto, in Russia, i suoi presunti complici erano stati arrestati e l’imprenditore liberato. L’uomo martedì, difeso dall’avvocato Pietro Chianese, comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.