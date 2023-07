Manara lancia ‘Lasciami Cadere’ I complimenti di Gianni Morandi

Lasciami Cadere. È il titolo del nuovo singolo della cantante imolese Lisa Manara. Uscito su tutte le piattaforme musicali e in radio, il brano ha riscosso i consensi di pubblico e critica. Si tratta, infatti, del primo pezzo scritto e interpretato dalla Manara già al lavoro su altri inediti per sfornare l’album dopo l’estate. Una bella soddisfazione per una delle ugole d’oro della città nota anche per il ruolo di vocalist di Gianni Morandi nel tour ‘D’Amore D’Autore’. E proprio l’eterno ragazzo di Monghidoro è stato tra i primi a farle i complimenti: "Ho mandato un messaggino a Gianni con il link di Lasciami Cadere e lui mi ha chiamata – racconta l’artista classe 1992 nata a Sesto Imolese –. Era entusiasta del brano che gli è piaciuto molto. Poi si è informato di tutta la trafila realizzativa e dell’evoluzione della mia carriera".

Davvero un bel gesto. "Un segno di grande umiltà e umanità – continua la Manara –. Abbiamo parlato tanto della situazione attuale della musica italiana. Il nostro è un legame artistico e umano che mi piacerebbe portare avanti".

Dentro a Lasciami Cadere c’è tanto dell’anima cristallina della cantante romagnola: "Un brano iniziatico. Il lasciarsi andare verso quel nuovo che segna ma, allo stesso tempo, un eterno ritorno – sottolinea –. Un’opera che richiama due temi importanti. Da una parte il rapporto con il padre, figura fondamentale per la crescita di una bambina, dall’altra la presenza da protagonista del pianoforte. E’ lo strumento che mi ha fatto incontrare la musica all’età di 4 anni e con cui compongo".

Testo personale e autobiografico. "È stato un lavoro duro e allo stesso tempo necessario per me – entra nel dettaglio la Manara –. Ogni cosa che ci accade è scritta in qualche anfratto del nostro derma. Anche quelle più dolorose, però, hanno un sorriso nascosto che aspetta l’occasione giusta per mostrarsi. L’amore di un genitore? Una miscela tra claustrofobica vicinanza e lontananza".

Il singolo arriva in un momento importante della sua carriera. "La musica è sempre andata di pari passo con la mia vita, è cresciuta con me – aggiunge –. Nell’ultimo anno ho maturato certe consapevolezze. Dietro l’artista c’è sempre un lato umano fatto di esperienze. Questo lavoro è un po’ come nascere una seconda volta. Nella canzone ci sono io e la semplicità che penso mi appartenga".

E ora testa e cuore sul nuovo disco: "Lasciami Cadere è il primo ponte per far ascoltare alla gente un po’ di me – conclude –. Dopo l’estate arriveranno altri brani e poi l’album o l’Ep".

Mattia Grandi