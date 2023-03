"Manca personale, servizi a rischio" Presidio dei sindacati all’ospedale

I sindacati della Funzione Pubblica si mobilitano per la sanità, regionale e locale. "A Imola saremo davanti all’ospedale Santa Maria della Scaletta, dalle 12.30 alle 14 di venerdì per la distribuzione di materiale informativo che spieghi la grave situazione che si sta delineando, e vi torneremo martedì 7 per lo svolgimento di un presidio di protesta". Ma cosa sta accadendo? Questo: "Preoccupazione dalle mancate risposte alle nostre istanze per il riconoscimento delle risorse necessarie alla valorizzazione del personale – scrivono i sindacati regionali delal sanità di Cgil, Cisl e Uil – e soprattutto rispetto alla garanzia della sicurezza e della qualità dei servizi del nostro Servizio sanitario regionale e dei diritti contrattuali dei dipendenti. Infatti sicurezza, qualità e diritti devono necessariamente prevedere, tra le priorità, la completa sostituzione del personale cessato per pensionamento o per dimissioni volontarie, le stabilizzazioni di tutti coloro che ne hanno i requisiti e i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Al contrario, da mesi, nelle Ausl queste necessità non vengono garantite per produrre risparmi di bilancio su indicazione della Regione. Oggi sulla sanità bisogna investire, anche con nuovi modelli organizzativi ma non tagliare sul personale – ammoniscono le organizzazioni dei lavoratori – Ferie accumulate insieme...