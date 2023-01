Mancini: "Lo sport è vita, educazione, salute"

Emozioni azzurre ad Imola. Già, perché la sosta di ieri pomeriggio in Pedagna del ct della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini, per ricevere il Premio alla Carriera intitolato alla memoria di Domenico Dadina, ha già un posto tra le pagine più belle sull’almanacco dello sport cittadino. Il tecnico campione d’Europa in carica chiamato da un altro che l’azzurro l’ha indossato davvero, in Coppa Davis: Massimiliano Narducci.

Da sogno a realtà. L’ex numero uno del tennis italiano ha materializzato il capolavoro attorno alle 18.30 dentro ai nuovi campi da padel del centro sportivo Tozzona trasformati, per l’occasione, in salotto. Ingresso ad invito sotto il pallone pressostatico per pochi fortunati, a causa delle stringenti norme sulle capienze, per una cerimonia seguitissima anche in diretta social sui canali della Proloco. Ma già un’oretta prima dell’arrivo del protagonista la febbre azzurra aveva contagiato diversi imolesi. Tanti i gruppetti di tifosi appostati dalle parti di via Punta nel tentativo di intercettare il Mister che si è mostrato disponibile per selfie ed autografi con tutti. Dall’inno nazionale cantato a cappella da Greta Narducci alle domande del giornalista Mattia Grandi per rompere il ghiaccio nel botta e risposta col Mancio. Il valore educativo dello sport, la ‘Bella Stagione’ della Sampdoria tricolore ed i prossimi impegni della Nazionale i temi trattati.

"Grazie per l’invito e per il premio, ho capito subito dal trasporto delle vostre parole quanto era importante per voi e per il tessuto sportivo di Imola la figura di Dadina – ha detto Mancini -. Lo sport è vita, educazione e salute. Discipline capaci di avvicinare i popoli e le etnie di tutto il mondo". E ancora: "Quella Samp era costruita sul valore dell’amicizia vera – ha continuato –. Un sentimento nobile che dev’essere fondamentale soprattutto nelle relazioni tra i più giovani".

Inevitabile una battuta sul 2023 che attende la sua selezione italiana di calcio: "Saranno quattro anni importanti quelli che ci accompagneranno ai Mondiali 2026 – ha spiegato –. Un anno duro, difficile. Meglio non parlare ma pensare a lavorare". Poi l’emozione è salita alta fino in cielo quando Deanna e Daniela, sorelle di quel Domenico scomparso nel 2015 a soli 52 anni a causa di un male incurabile dopo tanti anni di servizio all’ufficio sport comunale, hanno consegnato a Mancini l’opera realizzata dall’artista Alvaro Ricci Lucchi. E il pensiero è andato anche a Vialli e Mihajlovic strappati qualche settimana fa alla vita terrena dalla stessa, vigliacca, malattia. Il tutto sotto gli sguardi soddisfatti del sindaco di Imola Marco Panieri, che al ct ha dato una targa in rappresentanza della comunità, e di Moreno Mannini. È stato proprio il suo ex compagno di squadra ai tempi della ‘SampdOro’ l’artefice della mediazione per la tappa imolese del tecnico. Seduti in platea anche il vicesindaco Fabrizio Castellari, il presidente del Conami Fabio Bacchilega ed il sottosegretario allo sport della Regione Giammaria Manghi.