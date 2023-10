Manifestazione e incontro per la Cia

Due appuntamenti strategici per il futuro del comparto ortofrutticolo che, soprattutto in Emilia-Romagna, è stretto nella morsa della crisi. Cia-Agricoltori Italiani scende in campo e convoca per il 24 ottobre il ‘Tavolo ortofrutticolo’ con il ministro Lollobrigida al Masaf e organizza, due giorni dopo, una manifestazione a Roma in Piazza Santi Apostoli. "Sul nostro territorio gli espianti di frutteti, pomacee e drupacee sono all’ordine del giorno – spiega Luana Tampieri, presidente di Cia Imola -. Penso alla zona di Sesto Imolese, dove l’alluvione ha dato il colpo di grazia, con frutteti giovani alle prese con le fitopatologie. Senza dimenticare la piaga degli eventi climatici ed i prezzi di mercato che da anni non coprono i costi di produzione". Criticità sempre più generali: "Il settore agricolo rimane in uno stato di difficoltà profonda – continua -. Il comparto cerealicolo con prezzi che calano di settimana in settimana e colture come i marroni con cali produttivi ingentissimi a causa delle frane e della siccità". Per non parlare di oliveti e vitigni: "I primi colpiti dalla mosca – conclude la Tampieri -. Le viti, invece, hanno prodotto fino al 50% in meno a causa della flavescenza dorata e delle condizioni climatiche. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete. Anche noi saremo in piazza il 26 ottobre".