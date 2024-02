Manifesti della Virtus nel mirino. Vandali in azione nella notte: "Così si offende chi fa sport"

I vandali sono sempre in agguato. Ne sa qualcosa la Virtus Imola che ha visto sfregiati due manifesti 3 metri per 4 in cui è fotografata la coreografia fatta dai tifosi virtussini in occasione nella stracittadina giocata in trasferta ad inizio gennaio. Il simbolo della virtussinità, c’è chi l’ha battezzato così, è stato sfregiato con una vernice rossa. Nella giornata di ieri l’immagine dei manifesti deturparti ha fatto ben presto il giro dei social. Mentre alle 12.30 il club giallonero ha diffuso una nota sui profili ufficiali: "La società manifesta tutta la propria preoccupazione in relazione all’atto che ha vandalizzato le installazioni pubblicitarie della nostra prima squadra apposte sui cartelloni in via Graziadei e via Saffi – si legge in una notte –. Virtus Imola Pallacanestro auspica che si tratti di un episodio isolato, che non si ripeta, nel rispetto dei valori di lealtà e tolleranza che lo sport insegna".

La rivalità fra le due tifoserie fa parte della storia della città al pari della Rocca Sforzesca o dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, e si è sicuramente accentuata nelle due ultime stagioni dove i due club, oltre a militare nella stessa categoria, sono pure nel medesimo girone della serie B Nazionale. La situazione però va analizzata con i se e con i ma del caso. Le ipotesi possono essere diverse, a partire da quella di un semplice atto vandalico di chi con il basket non centra praticamente nulla e si è divertito a rovinare l’immagine scattata il 7 gennaio giorno in cui si è giocato il derby d’andata. Poi c’è quella che siano stati i tifosi biancorossi a prendersi beffa dei due manifesti; per puntare il dito contro qualcuno servono però le prove che sia realmente andata così. E qui dovranno essere gli organi di sicurezza preposti a fare luce sull’accaduto. Nel frattempo, sotto il post del club non sono mancati i commenti: "Ci vogliono telecamere ovunque" scrive una tifosa. Un altro aggiunge: "Siamo signori in tutto, anche nei comunicati". C’è poi chi ha sfoggiato tutta la sua ironica: "Sarà stata la seconda squadra di Casale". Oppure il laconico "Siamo alla follia". In una città come Imola che ama la pallacanestro, gli sfottò sono all’ordine del giorno fra supporter che tifano squadre diverse ma si conoscono fra loro da una vita. Al momento la Virtus non ha fatto nessuna denuncia contro ignoti.