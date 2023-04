Manifesti e cartoline Ecco ‘Il motociclismo’

Anche il circolo culturale filatelico numismatico Guido Piani ha voluto rendere omaggio al 70esimo anniversario dell’inaugurazione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, organizzando la mostra storico-filatelica dal titolo ‘Il motociclismo’.

L’esposizione, che si avvale del patrocinio del Comune, è allestita nella Salannunziata (in via Fratelli Bandiera al civico 17) fino a martedì 25 aprile.

A visitarla, nei giorni scorsi, sia il sindaco Marco Panieri che il vicesindaco Fabrizio Castellari.

"Una mostra come sempre molto curata, come è nello stile del circolo Guido Piani, del suo presidente Gianfranco Bernardi e dei suoi collaboratori – commenta il sindaco Marco Panieri –. Una mostra che non solo ricostruisce con passione la storia del circuito, attraverso le gare motociclistiche, ma fa rivivere quell’atmosfera unica che si respirava sia in pista che in città e che ha caratterizzato e crediamo debba continuare a caratterizzare il legame fra l’autodromo e Imola, di cui è tratto identitario".

Protagonisti della mostra sono, infatti, manifesti, cartoline, annulli postali, cataloghi, pass, accrediti e tanti altri materiali, tutti rigorosamente d’epoca. Un vaggio indietro nel tempo che presenta sicuramente diversi motivi di fascino, sia per gli appassionati sia per i semplici curiosi, presentando momenti della vita del circuito che hanno ‘fatto la storia’ dello sport.

Per l’occasione, è stata realizzata anche una cartolina ricordo, che riproduce il manifesto dell’inaugurazione dell’Autodromo, avvenuta il 25 aprile 1953.

La mostra resterà aperta appunto fino a martedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.