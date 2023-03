Manifesti Pro Vita, scatta la protesta della lista civica Cappello

Renato Dalpozzo, consigliere comunale della lista civica Cappello, protesta per la comparsa dei manifesti Pro Vita "inopinatamente associati all’8 marzo" in vari punti della città. Cartelloni sui quali, ricostruisce Dalpozzo, "si legge ‘Difendiamo il diritto di non abortire’ e si parla di migliaia di donne costrette ad abortire in Italia".

Un messaggio "surreale e fazioso, oltre che oltraggioso della libertà delle donne di decidere una maternità consapevole", secondo il civico.

Che aggiunge: "Semmai il problema è contrario.

In Italia è proprio il diritto ad abortire che spesso è ostacolato sia dalla presenza dei medici obiettori di coscienza, sia da consultori che non funzionano come dovrebbero".

La linea dell’esponente di opposizione è chiara: la legge 19478, nel suo articolato, "evidenzia l’importante ruolo che hanno i consultori nel sostegno diretto e indiretto, attraverso le strutture sociali operanti nel territorio, delle donne in gravidanza o in maternità quando ci sono ostacoli economici e sociali", sottolinea Dalpozzo.

E rivolgendosi alla Giunta: "L’amministrazione si faccia dunque al più presto carico di togliere questi manifesti pretestuosi che deformano implicitamente e intenzionalmente lo scopo della legge 194 che – conclude il civico – è innanzitutto la tutela del diritto delle donne alla procreazione cosciente e responsabile".

Solo pochi mesi la pochi mesi fa, lo scorso ottobre, altri manifesti dei Pro Vita, in quel caso ‘No gender’, avevano suscitato polemiche e reazioni opposte tra Pd e centrodestra.

Nell’occasione, oltre alla stessa lista Cappello, anche Rivolta Gaya (realtà che promuove ogni anno il gay pride imolese) e il Pd avevano chiesto invano al Comune di rimuovere i cartelloni con l’obiettivo di "tutelare l’autodeterminazione delle persone".

r. c.