Manutenzione ai tetti. Lavori in tre scuole

Lavori a scuola. Il Comune sta facendo in questo periodo, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, interventi di manutenzione sul coperto e linee vita di tre edifici scolastici: il nido Girotondo, la scuola dell’infanzia Rodari e la primaria Sassatelli.

"Questi lavori, che non interferiscono con le attività didattiche, educative e ludiche che si svolgono nei tre plessi – fanno sapere dal Comune – , hanno un costo complessivo di circa 300mila euro e vengono effettuati da ditte incaricate con il monitoraggio a cura dell’Ufficio tecnico comunale".

In particolare in questi giorni si sta completando la sistemazione deltetto alla scuola materna Rodari. Al nido Girotondo sono stati effettuati il rifacimento dei lucernari e interventi sul coperto. Anche alla scuola Sassatelli sono stati sostituiti i lucernari e si è lavorato su una parte del tetto (per il quale è comunque previsto il successivo completo rifacimento nel corso del 2024).

"Sta inoltre partendo l’attesa progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico delle Scuole Pizzigotti – aggiunge il sindaco Fausto Tinti –. Tale intervento sarà per ora interamente da sostenere attingendo alle risorse del bilancio comunale".

In questo periodo, sono previsti lavori di manutenzione anche su un appartamento che si trova in via Mazzini, nell’ambito del complesso del Centro Polifunzionale Villa Scardovi. L’importo di questo intervento è di 30mila euro circa.

Non solo manutenzioni. I lavori in programma toccano anche il tema dell’efficientamento energetico degli edifici scolastici. In particolare la scuola primaria Sassatelli è oggetto di un importante intervento finanziato con fondi del Pnrr, comunali e regionali, che prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni.

Attualmente è in corso la fase preliminare che prevede rilievi, misure, verifiche e la produzione dell’intera fornitura dei nuovi infissi, la cui installazione sarà effettuata durante il periodo estivo, in cui sono sospese le attività didattiche, quindi prenderà il via dalla seconda metà di giugno e terminerà entro la fine di agosto.