Manutenzione al nido con l’avanzo di bilancio

Il consiglio comunale di Dozza dello scorso 29 aprile ha portato in dote una serie di novità legate all’avvenuta approvazione del rendiconto della gestione di esercizio amministrativa per l’annualità 2024. Il bilancio dell’annata passata del municipio di via XX Settembre si è chiuso, infatti, con un risultato di oltre 1,6 milioni di euro ed una quota di avanzo libero di circa 273mila euro.

Una cifra che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi, durante la stessa seduta consiliare, ha annunciato di voler investire in buona parte per una serie di interventi a beneficio della comunità. Uno su tutti: le opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’asilo nido della frazione di Toscanella che assorbiranno circa 80mila euro. Non solo. Altri 18mila euro saranno impiegati dal municipio per garantire l’installazione di sistemi di videosorveglianza in alcuni punti strategici della frazione come Piazza Libertà e la zona in prossimità del nuovo centro polivalente, già bocciodromo, di prossima inaugurazione.

"Una serie di iniziative strategiche per il territorio – ha commentato la vicesindaca di Dozza Barbara Pezzi (nella foto) con delega al bilancio –. Il primo è inserito nel progetto di efficientamento e ammodernamento degli edifici scolastici che è sempre stato un pilastro fondamentale dei nostri programmi elettorali e, in questi anni, ha visto l’impiego di ingenti risorse pubbliche. Il secondo è volto ad alzare ulteriormente le soglia di sicurezza della zona contrastando i possibili intenti vandalici". Non meno importanti, inoltre, gli ultimi risultati centrati da Dozza nella raccolta dei rifiuti con la Tariffa Corrispettiva Puntuale che ha toccato quota 92,08% di raccolta differenziata.

Una concreta testimonianza dei consolidati comportamenti corretti e consapevoli dei cittadini e delle imprese locali, che hanno fruttato al municipio del borgo l’ingresso nella speciale graduatoria dei Comuni virtuosi e super virtuosi stilata da Atersir. Un traguardo che porterà alla casse dell’ente, via Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna, un contributo di oltre 20mila euro che la giunta Albertazzi impiegherà per abbattere ulteriormente il monte tariffario del servizio per le utenze dozzesi.