Mappa delle opportunità per aiutare i disabili

L’assemblea del Nuovo Circondario Imolese nel 2023 ha costituito formalmente la Commissione Circondariale Diritti e Pari Opportunità dopo un percorso di autocandidature da parte dei cittadini residenti nei territori compresi nell’unione. Un organo composto da 21 persone, tra donne e uomini, che hanno messo a disposizione della comunità il proprio tempo con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze. Il tema sul quale hanno scelto di attivarsi, con il contributo di famiglie, enti del terzo settore ed istituzioni, è stato quello della disabilità.

In particolare, l’informazione alla comunità dei luoghi accessibili anche alle persone con disabilità per praticare attività sportive, ricreative, culturali e partecipare ad eventi. Un modo per individuare e valorizzare i presidi territoriali di tempo libero in un’ottica di inclusione sociale. Così ha preso forma il progetto ‘VI.TE. Vicinanza Territorio – Mappa delle opportunità’, in continuo aggiornamento tramite uno specifico form da compilare nell’apposita sezione del portale web del Circondario e una mail dedicata (vi.te@nuovocircondarioimolese.it), per dare ai cittadini tutti i riferimenti utili. Una volta al mese, la Mappa sarà verificata e aggiornata dallo staff comunicazione dell’ente.

Per migliorarne la fruibilità, su indicazione della Commissione stessa, la giunta circondariale ha assunto un atto di indirizzo sull’opportunità "di identificare soluzioni atte a rendere il sito web del Nuovo Circondario Imolese maggiormente accessibile e utilizzabile dalle persone con disabilità".

Non solo. A completamento dell’iniziativa c’è anche un segnalibro, con i riferimenti del progetto, che sarà distribuito nei luoghi di maggior frequentazione della cittadinanza.