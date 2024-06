Marchetti al lavoro per la giunta. Prima le dimissioni in Regione

Un’attesa destinata a durare ancora un paio di settimane. I castellani conosceranno probabilmente la nuova Giunta di Francesca Marchetti solo nei primi giorni di luglio. L’ipotesi più probabile è infatti che a cavallo tra fine giugno e inizio luglio Marchetti metta sul tavolo le sue dimissioni da consigliera regionale e solo a quel punto decida di presentare alla città la sua prima Giunta da sindaco come successore di Fausto Tinti. "Marchetti farà scelte in forte discontinuità con il passato", assicurano fonti interne al partito, che svelano anche quella che potrebbe essere una delle scelte più sorprendenti, numeri delle comunali appena concluse alla mano. Il dottor Mario Parenti, recordman di preferenze in questa tornata, 372, venti in più della segretaria Pd Farolfi, potrebbe non far parte della squadra della Marchetti, e dovrebbe accontentarsi di un posto da consigliere comunale con delega (alla sanità). Nel segno della discontinuità, si diceva, tanti saranno gli esclusi del quinquennio appena concluso. Perderà l’assessorato quasi certamente Giuliano Giordani, pur forte di 225 preferenze il 9 giugno, che potrebbe però diventare consigliere con delega ai Lavori Pubblici che ha seguito negli anni da assessore (l’edilizia resterebbe in carico al sindaco, così com’è stato per gli ultimi primi cittadini), mentre l’ex vicesindaco (alla fine del primo quinquennio Tinti) Francesca Farolfi è la più papabile per il ruolo di capogruppo. Tra gli ex assessori, nessuna possibilità di nuovo incarico per l’ex vicesindaco Andrea Bondi e per l’uscente Dondi alla cultura (che si è chiamato peraltro fuori con larghissimo anticipo). Il nome nuovo fortemente indiziato per il ruolo di vicesindaco è Giacomo Fantazzini, e ha buone probabilità di giocarsi un posto in Giunta anche Silvia Serotti, posto che premierebbe l’importante apporto della lista Sinistra per l’Ambiente. Il terzo consigliere con delega (allo Sport) potrebbe essere nuovamente Andrea Dall’Olio, mentre l’ipotesi di una quota ‘green’ con inserimento in Giunta di una tra i giovani Sofia Bovolenta e Riccardo Raspanti sembra al momento una pista che non convince appieno la neo sindaca. A completare la Giunta, invece, è facile che venga individuato un assessore esterno.

Claudio Bolognesi