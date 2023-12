Marchetti critica il Cau:: "Struttura senza senso"

"Non parteciperò all’inaugurazione del nuovo Cau (Centro di assistenza e urgenza, ndr). Non potrei mai prendere parte ad una iniziativa puramente di facciata. Un’apertura che, dal punto di vista logistico e organizzativo, non ha alcun senso". Così il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, in merito all’ormai imminente inaugurazione della struttura che il 21 dicembre aprirà all’ospedale vecchio.

"Ad aggiungersi all’errata concezione di questa riforma dell’emergenza-urgenza che rischia di tradursi solo con un danno per i cittadini seguendo logiche che poco hanno a che fare con una più efficace presa in carico del paziente, si aggiunge, nel caso di Imola la scelta della sede – protesta Marchetti –. L’unico parcheggio adiacente al Cau è a pagamento. Alla faccia della promessa elettorale del governatore Stefano Bonaccini, che promise la sosta gratuita per i posteggi delle strutture sanitarie".