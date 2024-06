Marchetti nel segno della continuità: "Rivitalizziamo le zone dismesse. Il traffico diventerà più scorrevole"

Cinque domande ‘aperte’, identiche per ciascuno dei candidati, per conoscere i programmi dei candidati sindaci di Castel San Pietro e avere risposte su alcuni temi. Dopo Marco Gherardi, candidato con Il Patto per Castello, ecco Francesca Marchetti del centrosinistra, supportata dalle liste ’Per Castello per crescere insieme’, Pd, ’Uniti al Centro per Castello’ e Sinistra per l’Ambiente.

Il futuro della sanità e della Casa della Comunità di Castel San Pietro.

"Per garantire il diritto universalistico alla salute per tutti riteniamo fondamentale l’alleanza tra l’Azienda sanitaria, la medicina del territorio, i servizi sociali e lo sviluppo di una maggiore integrazione sociosanitaria, da rafforzare con il coinvolgimento del terzo settore e del volontariato. L’aumento della cronicità impone la necessità di rafforzare i servizi sanitari di prossimità e l’implementazione dell’assistenza domiciliare. Prevediamo, inoltre, il consolidamento della collaborazione con i medici di medicina generale per una disponibilità su 12 ore e l’istituzione di un polo ambulatoriale di prossimità a Osteria Grande, valutando la strutturazione di un punto prelievi".

Rotonde, ciclopedonali, manutenzioni: la vostra visione di viabilità e mobilità a Castel San Pietro nei prossimi 5 anni.

"La realizzazione delle rotonde strategiche, come quelle di via Cova-via Repubblica e all’uscita dell’A14, per rendere il traffico più scorrevole e sicuro è la nostra priorità. Completeremo le piste ciclabili a Osteria Grande e realizzeremo il collegamento ciclabile tra la stazione ferroviaria e l’area produttiva Cà Bianca, promuovendo la mobilità sostenibile. Svilupperemo percorsi ciclopedonali sia urbani che extraurbani, inclusi i collegamenti con Poggio e la stazione dei treni dal capoluogo. Completeremo il ponte sul Sillaro a Molino Nuovo e garantiremo collegamenti sicuri per pedoni e ciclisti".

Pizzigotti, polo di Osteria Grande. Le scuole di capoluogo e frazioni.

"Vogliamo creare reti territoriali e alleanze educative con genitori, servizi, scuole e associazioni culturali e sportive per mettere al centro delle priorità i bambini e le bambine, proporremo servizi per la prima infanzia con collaborazioni pubblico-private, agevolazioni economiche basate sull’Isee e progetti per migliorare la didattica e l’inclusione degli studenti con disabilità. Prevediamo di completare il nuovo polo scolastico a Osteria Grande, riqualificare il plesso Albertazzi/Pizzigotti e verificarne e ridefinirne il futuro in base alle previsioni demografiche".

Centro storico ed emorragia del commercio. Come e dove si interverrà per il rilancio del cuore di Castel San Pietro.

"Per il centro storico ci impegniamo ad attivare un tavolo permanente di dialogo con i residenti, le associazioni di categoria e i commercianti della città. Vogliamo migliorare l’accessibilità, abbattere le barriere architettoniche, promuovere la rigenerazione urbana e favorire il dialogo con i proprietari degli immobili sfitti al fine di rivitalizzare gli spazi. Una riprogettazione degli eventi e la definizione di un piano del turismo includeranno il percorso dal centro alle Terme, la Fontana Luminosa, la Fonte Fegatella e il Laghetto Scardovi. I progetti di riqualificazione e il miglioramento dell’arredo urbano includeranno Piazza Acquaderni e Piazza XX Settembre. Riprogetteremo l’area dell’ex asilo nido, come luogo polifunzionale".

Quali azioni per rendere più sicuri capoluoghi e frazioni.

"È essenziale adottare un approccio integrato che comprenda diversi interventi, dalla riqualificazione di aree urbane a rischio degrado, come Via Mazzini o Piazza Martiri Partigiani, alla rivitalizzazione di zone dismesse, come la zona artigianale di Osteria Grande. Intendiamo potenziare il sistema di videosorveglianza e dei presidi, estendendo la copertura anche alle frazioni e ai quartieri periferici, incrementando anche risorse umane e tecnologiche della polizia locale. È fondamentle anche coinvolgere le associazioni di volontariato".

Claudio Bolognesi