Marchetti: "Sbarchi, l’attuale situazione provocata dal Pd"

"Oggi sentiamo il Pd girare per i territori lamentando un’immigrazione fuori controllo, quando in realtà l’intero sistema che oggi è da smantellare è proprio frutto delle loro politiche". A dirlo è il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti (nella foto). "I numeri dell’immigrazione sono ancora alti– aggiunge l’esponente del Carroccio –, ma credo che le mosse attuate e predisposte finora siano finalizzate proprio al raggiungimento dei nostri obiettivi, ovvero quello di ridurre drasticamente l’immigrazione irregolare. E questo sarebbe possibile, grazie ad accordi bilaterali con i paesi di partenza, come la Tunisia e la Libia. Già sono state predisposte alcune iniziative congiunte, iniziative che però, ricordo, il centrosinistra ha sempre contrastato". Da qui i dubbi di Marchetti. "Mi pare di capire che ci sia proprio un dibattito attualmente messo in piedi da una sinistra che, in realtà, non ha nemmeno idea di come risolvere questa problematica – conclude il leghista –, perché fino a poco tempo fa erano quelli che dicevano ‘porti aperti’".