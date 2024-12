Marchetti: "Violenza sulle donne, affrontare il tema senza ideologie"

"Accolgo con favore la campagna contro i matrimoni combinati, ma mi chiedo perché non si lanci un messaggio altrettanto forte contro l’uso del burqa e del niqab o contro l’infibulazione, pratiche che ledono la dignità della donna. Non possiamo continuare a ignorare questi fenomeni". Fanno discutere, e spingono il leghista Daniele Marchetti a esortare le istituzioni a promuovere "campagne informative a 360 gradi, senza ipocrisie o imposizioni ideologiche", i manifesti apparsi di recente in città contro le nozze forzate. Secondo quanto riferito dal consigliere del Carroccio, tali manifesti fanno parte di una campagna informativa, patrocinata da Regione, Asp e Trama di Terre. Ritraggono una famiglia di origine straniera e inviano un messaggio chiaro: il matrimonio combinato è contro la legge. "Quando, in occasione del 25 novembre, ho sollevato in Consiglio la necessità di affrontare anche le tradizioni di altre culture che violano i diritti delle donne, sono stato accolto da brusii – conclude Marchetti –. Il tema della violenza sulle donne va affrontato seriamente".