Marchignoli, il ricordo Le parole di Panieri "Punto di riferimento e fonte di ispirazione"

"Una figura che è stata punto di riferimento e con la sua lunga storia di impegno, risultati ed esperienze, ancora oggi è fonte di ispirazione per tanti". A tre anni dalla scomparsa, avvenuta l’8 marzo 2020, il sindaco Marco Panieri ricorda con queste parole Massimo Marchignoli, primo cittadino di Imola dal 1999 al 2008.

"È ancora presente nei nostri ricordi – afferma Panieri –, per il suo tratto umano inconfondibile, per lo spirito di servizio che lo ha sempre ispirato, per la sua visione di città proiettata al futuro e già all’avanguardia allora su temi oggi molto conosciuti come lo sviluppo sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, oltre ad una visione internazionale ed europea".

Marchignoli (Bologna, 5 dicembre 1958 - Castel del Rio, 8 marzo 2020) è stato sindaco di Imola dal 1999 al 2008. Eletto in parlamento dal 2008 al 2013 per il Pd, in precedenza aveva ricoperto la carica di sindaco di Castel del Rio (dal 1991 al 1995 e dal 1995 al 1999). Dal gennaio 1992 al giugno 1995 ha ricoperto la carica di presidente della Comunità montana Valle del Santerno e dal 1995 al 1999 è eletto consigliere della Provincia di Bologna. Sempre nel periodo 1995-1999 è eletto segretario della Federazione di Imola del Pds.

Innumerevoli le testimonianze di affetto nei confronti di Marchignoli che arrivano da più parti, tre anni fa, alla notizia della scomparsa dell’ex sindaco. Tra le tante, vale però la pena di citare quella di Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd e al tempo presidente di Articolo 1 – Mdp. "Ho lavorato spesso con lui quando è stato segretario a Imola, poi sindaco e deputato – aveva ricordato Bersani al Carlino – . Era uno della buona razza imolese, uno che si sentiva dentro una storia. Non faceva il personaggio, sapeva stare in una squadra per partecipare a qualcosa di collettivo e di grande. Sapeva essere capitano, ma anche soldato. Ha vissuto momenti difficili. E ci siamo sentiti anche in quei frangenti. Ma mi piace ricordarlo soprattutto come parte della storia imolese, di un percorso nel quale ti inchinavi davanti ai tuoi predecessori e lasciavi qualcosa ai tuoi successori".