‘Marcia dei diritti’, mille alunni scendono in piazza Mille alunni marceranno oggi in Piazza Matteotti per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'istituto comprensivo 5, in collaborazione con il Comune, Unicef e altri comprensivi, organizza il corteo con tema "Non io ma noi". Partenza alle 9 da Sante Zennaro.