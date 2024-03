Marcia per la pace e la legalità con i bimbi di nido e materna

Borgo Tossignano scende in piazza e si mette in marcia per la pace e la legalità. L’iniziativa, in programma dalle ore 10.30 del prossimo venerdì 22 marzo, è organizzata dal municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini e dall’Istituto Comprensivo del paese della vallata del Santerno. Ma nelle logistiche dell’evento, che rientra a pieno titolo all’interno della delega alla gentilezza gestita dalla vice sindaco Federica Cenni, ci sono anche le Pro Loco di Borgo e Tossignano e l’associazione musicale ‘Musica di strada’ con Banda Rei. Ritrovo in Piazza dell’Unità d’Italia con apertura affidata ai bimbi del nido e della scuola dell’infanzia con una serie di attività tematiche. Alle 11 la partenza della marcia poi, mezz’ora dopo, il ritorno per i saluti delle autorità e la presentazione dei lavori degli alunni della scuola primaria e secondaria dell’abitato. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà ugualmente, ma presso il teatro sala polivalente di via Zoffoli.