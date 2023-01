Marco Gasparri "Le imprese sono più forti Nel 2023 le banche sostengano chi investe"

di Mattia Grandi Con l’inizio del nuovo anno gli auspici sono d’obbligo. Anche sulla scrivania di chi, per lavoro, si confronta con il cinismo di numeri, dati e statistiche. Così gli orizzonti del 2023 di Marco Gasparri, presidente della delegazione imolese di Confindustria Emilia, collimano con quelli di un tessuto imprenditoriale locale che vuole tornare a guardare il bicchiere mezzo pieno. Nonostante tutto. Gasparri, lo stato di salute delle aziende di Imola e circondario a cavallo del passaggio tra due annate. "Discretamente buono. Circondario e provincia vantano un Pil tra i migliori della nostra regione. Nel 2021, in termini produttivi, si è recuperato molto del terreno perduto nel biennio 2019-2020. E il 2022 è coinciso con il consolidamento di molte imprese". Al netto delle criticità energetiche. "L’ascesa di tali oneri negli ultimi anni, a livello nazionale, è quintuplicata. Inevitabile, quindi, registrare le difficoltà delle aziende nel ribaltare questi costi incomprimibili sui propri prodotti". Tendenze? "Quelle relative al prossimo trimestre delineano una media al ribasso di tale pressione. La conferma di questo dato sarebbe, di certo, l’auspicio primario. Cerchiamo di non guardare più a quello che è stato ma a quello che sarà". Primi mesi del 2023 vincolanti per inquadrare l’andamento dell’annata. "Sì, di solito sono un fedele indicatore. È...