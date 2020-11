Imola, 21 novembre 2020 - «Quei passaggi della squadra Mercatone Uno davanti alla pasticceria Berti, a Toscanella, sono rimasti nella storia... Pantani è stato il più grande, era bello vederlo sfrecciare sulle nostre vie. Per Imola, così come per Dozza, il legame con lui, Romano Cenni e Luciano Pezzi è indissolubile. E vedere oggi quei cimeli all’asta è motivo di rammarico". Allarga le braccia, il sindaco Marco Panieri, alla notizia che un pezzo dell’epopea della Mercatone Uno, quella custodita fino a poco tempo fa nell’ex sede direzionale dell’azienda di via Molino Rosso, andrà al miglior offerente il 9 dicembre. Bici, maglie, trofei, sculture e quadri: tutto ‘battuto’ online da Bolaffi per soddisfare, in piccola parte, le richieste dei creditori dopo il doppio fallimento dell’azienda.

"Auspichiamo che il ricordo di quella storia resti sempre vivo – commenta Panieri –. Se non con quei cimeli, almeno con altri". Il pensiero va alla maxi-biglia del Pirata visibile ancora oggi, davanti alla torre di via Molino Rosso, da quanti transitano sulla autostrada A14. E che a differenza del materiale finito all’asta, resta di proprietà della famiglia Cenni. "Sarebbe bello continuare a tenerla in città – ragiona il primo cittadino –. È un simbolo importante per il nostro territorio". L’idea che i memorabilia della Mercatone Uno vadano al miglior offerente non piace nemmeno all’opposizione. "Risulta evidente che i cimeli di Pantani siano parte di una storia sportiva e sociale che va salvaguardata – manda a dire il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Dovrebbero rimanere di dominio dei tifosi, così come l’idea originale era quella di tenere uniti e integri tutti i beni e cimeli del Pirata. Forse le istituzioni competenti avrebbero potuto muoversi prima con i commissari al fine di evitare che un bene prezioso per la comunità sportiva finisse all’asta?".



Nel frattempo , però, qualcuno in città si sta muovendo. E si è alzato metaforicamente sui pedali per cercare di tagliare il traguardo prima degli altri. "Forse può esserci ancora un piccolo spiraglio per salvare il più possibile quello che è un grande, enorme patrimonio per il mondo del ciclismo e della nostra città, molto legata a questo sport – ragiona Filippo Martini, delegato di Confabitare per Imola e circondario –. Un comitato. Ovvero un consorzio di imprese, di privati, finalizzato a iniziare una grande opera, un grande museo del ciclismo che ponga il Pirata quale principale punto di partenza per il visitatore, con tutti i noti cimeli. Che ognuno partecipi, con quanto può, per acquistare i beni che verranno battuti all’asta". L’associazione dei proprietari immobiliari annuncia l’intenzione di mettere sul tavolo i primi 200 euro. "La settimana prossima saremo già dal nostro notaio di riferimento per costituire il soggetto giuridico che meglio potrà coordinare questa iniziativa che parte dai privati, dal cuore, di chi ama questa città e la sua storia – ragiona Martini –. Ciclisti, imprese, fondazioni, ap passionati, banche, interessati: scriveteci le vostre adesioni (o proposte) a imola@confabitare.it".